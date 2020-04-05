細雨紛紛，每逢清明時節，華人多前往祭祖掃墓，並利用與家族難得團聚時間，互相分享往生親人溫馨點滴。傳說清明是古代民間仿效帝王將相的「墓祭」之禮，逐漸使慎終追遠、敦親睦族的清明祭祖觀念發展為中華民族的文化。儘管今年清明受到新冠肺炎疫情波及，使兩岸祭祖活動或多或少受到影響，但無論如何，清明所承載中華民族敬天懷祖、緬懷親人的傳統文化和歷史意義，始終不變。

慎終追遠，不單為紀念祖先，更有緬懷先人立言作德、展望未來之意。但從近年歷史教育課綱調降「中國史」比重、人民對過去發生史事逐漸淡忘觀之，構築「中華民國」的歷史根基正面臨嚴峻挑戰。正如清明是「中華」文化重要內涵，中華民族歷史記憶的「中國」元素能否如此輕易割捨？筆者對此持高度保留態度。另外，對於課綱的調整、乃至社會上每個人應如何看待「歷史」，筆者有幾點想法和讀者分享。

一、歷史價值，貴在鑑往知來、飲水思源。

據民調顯示，對於上周甫經過的三二九青年節，近七成五的民眾不記得其由來，更遑論青年節和黃花崗之役乃至辛亥革命的關聯。筆者感慨，在國族認同爭議不休的今日與「去中國化」逆境下，辛亥革命、黃花崗之役等「建立民國」的初年珍貴史事，正逐漸被「中國化」而成為「不能說的秘密」。黃花崗七十二烈士，是清末推翻腐敗帝制的革命力量，更表徵一群擁著「以天下為己任」抱負、不惜犧牲生命只為追求下一代更好國家制度的知識青年。熱淚盈眶再讀林覺民烈士「與妻訣別書」，除了慶幸這一代人不必面對同樣環境、做出無比艱難的抉擇，筆者卻也萬分訝異為政者怎能不記取眾多烈士犧牲小我的偉大歷史，並將之列入重點教育課綱？

或許此時會有人指責筆者，是在讚頌孫中山先生與「過時」的革命理想、用「中國史觀」無端指責現代青年數典忘祖。但還請批評者們先放下「中國v.臺灣」的意識形態，靜下心再讀一次這段歷史：我們看到的實際上是一群滿懷抱負、嚮往民主，追求理想和美好生活的青年；更甚者，我們可從這些撕心裂肺的動人故事，明白追求安逸、自由的困難，因而體悟民主的可貴。而青年節所代表對美好制度的理想與對民主的殷切期盼，正是我們為何要緬懷歷史的價值。

二、歷史紀錄，非關「去留」。

筆者理解，礙於教學時程限制，教育者本不可能在就學階段將大小歷史鉅細靡遺地毯式爬梳。但走出校園，書本上沒教過的歷史並不當然就因此消失。如同政府推動轉型正義、成立真相調查委員會，毋寧是希望透過更接近事實的完整揭露，方能更正確、客觀的做出評論。筆者肯定如此初衷，但也要提醒政府，這份任務要做的是客觀廣泛的蒐集與整理，而絕不包含淘汰歷史的工作。何以說「淘汰」？因為歷史若失去紀錄和傳承，本容易被人們淡忘。即便沒有離譜的「否認」歷史，選擇性地不加以紀念、記憶，便是在變相淘汰歷史。

二二八事件，得以因為轉型正義的努力，緩步、穩健的從原先避談的禁忌，到國家元首的道歉、紀念日的設立，逐漸成為理所當然的一段歷史。正視歷史、承認過去的錯誤，也因此能抬頭挺胸的展望未來。相比每逢二二八紀念日，不分執政在野的官方、非官方言論和活動，近年人們對青年節的沒沒無聞，尤其不見執政的蔡政府身影，不難感受到政府選擇性地紀念歷史、差別對待的冷漠態度。

筆者要提醒身為「中華民國總統」的蔡政府，逢「陸」必反的心思本不光彩，若要以此修改中華民國歷史的記憶，更不應該。台灣本是多元融合的一片富土，繽紛的歷史色彩尤其可貴，而不該用「政治濾鏡」加以挑選與決定去留。因此在朝轉型正義邁開腳步的同時，期望蔡政府必須放下「台灣歷史」、「中國歷史」的框架和成見，以更廣闊的胸襟去理解與接納歷史。清明時節，也是在緬懷中華民族千年融合的歷史與文化，期望今天的我們能以一顆不忘本的心去記憶歷史、緬懷先賢和每個曾奮鬥過的大小人物，如此才不至成為被政治蒙蔽雙眼的數典忘祖之輩。

（作者為法學教授、律師）