立委陳明文於去年高鐵遺失內有300萬元的行李箱一事，因涉及洗錢等罪，經嘉義地檢署長達半年的偵查，以查無不法為不起訴處分。但此案仍有諸多疑問，暴露出我國洗錢防制的盲點。

洗錢罪的特色，即是必須依附於一個前置犯罪，以致不可能獨立存在。如為了規避現行1次提領50萬元以上而遭金融機構通報為洗錢，所以拆分成數筆領出大額金錢來說，檢察官若無法查出這些錢是來自於貪汙、金融或毒品犯罪等的不法所得，就算財產來源無法合理舉證與說明，也不能論以洗錢罪。這就使得洗錢罪的規範效果相當有限。

2016年底為因應亞太防制洗錢組織的洗錢防制評鑑，立法院全面翻修《洗錢防制法》，除了擴大前置犯罪的範疇外，於該法第15條第1項第3款新增，對持有之財產，就算查無前置犯罪，但只要故意規避洗錢防制的相關規定，如為規避洗錢通報分次提領現金，當事人若無法合理說明財產來源且與收入顯不相當者，就可處以有期徒刑且併科罰金。如此就可使洗錢罪獨立化，截堵遊走於合法、非法間的「灰」錢，產生實質的嚇阻作用。

只是法律的應然總與現實有落差。以陳明文的案例，若真無法查出有前置犯罪存在，但只要當事人交代不清、違乎常理或前後矛盾等，似就可以此種洗錢罪來訴追。只是被告有不自證己罪權之保障，若僅因當事人行使緘默權而拒絕說明，或提出的證明不被接受就遭起訴，就碰觸到憲法人權保障的紅線。

即便撇開憲法爭議不談，該法條的所謂合理來源、收入不相當等，都屬極模糊的法律概念，實欠缺客觀標準。如稱金錢乃是來自於借貸或長輩贈與等，也無法直指為不合理。至於陳明文提領現金確實有違常理，但是否意在規避洗錢通報，卻又見仁見智。

從2016年底修法至今，目前尚未有人因該條新增條款被起訴，更遑論定罪，是否該條款僅具有紙上宣示的意義，值得檢討。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）