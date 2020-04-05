清明節連假墾丁爆出旅遊人潮，讓許多因擔心新冠疫情而不敢外出的國人看得莫名其妙，還以為新冠病毒獨厚台灣，全跑去歐美各國，中央疫情指揮中心已經開香檳慶祝「劫後重生」了。其實不然，連假期間的墾丁現象，只是再度凸顯了疫情指揮中心就是個「沒想到」，而且「慢很多拍」的指揮中心。

這個連假，墾丁不是唯一一個爆出旅遊人潮的地方，全台還有阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、烏山頭水庫等多個觀光景點也都爆出人潮，弄到疫情指揮中心不得不亡羊補牢似的，發出國家級警報，警告遊客注意戴口罩，保持「社交距離」。

從今年1月底，中央成立疫情指揮中心以來，無論是在思想上或者實際作為上，它就是個典型的「慢很多拍」的指揮中心。為什麼會在防制疫情上慢很多拍，落到個後知後覺，還得靠行政院的化粧師來給指揮中心造神，拉抬國際形象，這主要是指揮中心只知道如何對付病毒，不懂得怎麼應付台灣人。

指揮中心不了解，我們台灣有許許多多不信邪的「鐵齒族」。你告訴他們，檳榔吃多了會得癌，他們不信邪，還是卡滋、卡滋地嚼；你告訴他們，新冠病毒的傳染力很強，人多的地方不要去，他們還是照樣往人多的地方人擠人。你告訴他們，全世界都在傳染新冠肺炎，不要出國，他們照樣出國玩去。

可能是受到鐵齒族的感染，我們疫情指揮中心似乎也變得「鐵齒」。歐美各國都陸續在封鎖國境，不准外國人入境，指揮中心還是不肯封鎖國境，非得要等到境外移入的確診案件每天兩位數的大增，弄到各方都批評了，才慢很多拍地宣布禁止非本國人入境，以及入境者必須居家檢疫14天。

對邊境檢疫的作為遲緩，陳時中的解釋是「沒想到歐洲疫情快到難以想像」。如今，國內清明連假墾丁等景點爆出人潮，指揮中心再度後知後覺，弄到出遊人潮都開始要收假返家了，指揮中心才發出警訊。指揮中心的解釋還是「沒想到」會有這麼多人出遊。

而且不知道是不是在搞噱頭，或者是要移轉大家的焦點，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽這兩個好像不怎麼對頭的人，還都「盡棄前嫌」的到屏東恆春「超前部署」。但這樣的部署作用不大。

這倒不是因為這兩人的卡司不夠大，而是當他們宣導「大家暫勿前往墾丁」時，遊客都已經準備離去了；當他們勸遊客要保持「社交距離」時，遊客早已經摩肩接踵幾天了，搞得這個秀做得有夠嗆，除了找罵挨，沒有別的功能。

任何疫病的防杜，料敵於先是最基本的功夫。指揮中心這個沒想到，那個也沒料到，處處落後，是要怎麼防制疫情？要不是台灣的空氣汙汙幫了忙，讓國人普遍有戴口罩的警覺和習慣，就憑指揮中心這一套「沒想到」，台灣防疫沒有落成義大利的局面，算是命大了！

（作者為資深媒體人）