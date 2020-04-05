新冠肺炎疫情持續延燒，美國更是疫情大爆發，抗疫的表現更是令人搖頭；達爾文式資本主義的殘酷面正逐漸顯現。就抗疫觀點而言，資本主義的「盎格魯撒克遜模式」恐怕不如偏社會主義的「萊茵模式」。

萊茵模式（Rhineland Capitalism）強調社會保障體系的建立，利用稅收和福利政策來實現社會的和諧和公正。盎格魯撒克遜模式（Anglo Saxon model）則奉行「國家最小化，市場最大化」、「優勝劣汰」的叢林法則。哪種模式較適合人類社會的論戰，延續百年未曾停歇。大陸的「中國特色社會主義制度」，無疑是較傾向萊茵模式。

美國成為全球疫情的「震央」，除了過於輕忽之外，深層的思考和體制才是根本的原因，如同先前英國「群體免疫」的說法，潛藏其下就是自然法則優勝劣汰的思維。

美國不願像大陸封城控制疫情，也不像大陸對於患者全部實行「先救治、後結算」，個人基本不需負擔治療費用。同樣，美國也不像德國居民絕大部分有醫療公保，不用付費治療，這是德國新冠肺炎死亡率非常低原因之一。

美國總統川普日前被問道，「為什麼沒有症狀的職業球員可以接受檢測？」他回答：「也許這就是人生。」目前美國人民雖然可以接受免費的檢測，但是檢測如果是陽性，住院接受治療可能要付42486美元至74310美元的費用（約台幣127萬至223萬）。固然對中下階層沒有保險的人，是天文數字負擔，即使有保險，自付額也高達2.1萬至3.8萬美元之間，難怪有種說法：「得新冠肺炎不一定會死，但很可能會破產」，這是很多美國人不做檢測的原因。