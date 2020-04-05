新冠肺炎的無症狀感染者是現階段及未來台灣防疫政策上必須重視的族群。現階段若不重視，將會一直出現無感染源的感染者，讓中央流行疫情指揮中心的記者會窮於應付，也是未來社區感染爆發的未爆彈。未來若不重視，會使疫情拖拖拉拉，老百姓永遠沒有鬆懈的一天。台灣的超前部署必須考慮這一塊，否則吃苦還在後頭。

無症狀感染者其實分為兩群，一群出現在症狀緩解期，只是病毒老不陰轉。這群人有過症狀，所以有抗體，病毒一直沒法陰轉的原因是沒有產生中和抗體，所以病毒一直陽；有時還會陰陰陽陽，就是所謂的復陽。不論是一直陽還是復陽，此種病人因為有非中和型抗體存在，病毒量不高，傳染力不強，公衛上的危害不大。

這一類病人在醫療上會占著隔離病房無法出院，因為醫師不敢放他們出院。在經驗累積多了後，這類病人可考慮降階梯照顧，例如居家隔離治療、輕症醫院集中照顧、甚至戴口罩出院都可行。這類病人的傳染力低，隔離病房以外的照顧是可預作規畫的，尤其是面臨隔離病房不足時。這些病人中有少數會出現猝死的風險，在確認陰轉前不脫離醫療掌握仍是原則。

另一類無症狀感染者出現在潛伏期，或是從頭到尾都沒症狀的病人。2009年世界衛生組織以新型流感做的研究結論指出，沒有症狀代表病人沒有或還沒有產生抗體，在病毒感染時代表病毒量還不夠，潛伏期沒有傳染力。但這項公共衛生上的重大研究結論碰到了新冠這個怪病毒，卻被徹底地打敗了。

新冠病毒會躲免疫，很多病人產生無效率抗體，病人多是輕症，病毒可與抗體並存，感染後可一直不陰轉。潛伏期，尤其是潛伏期後期，具有最高的病毒量及傳染力，也都是因為病毒沒法產生有效抗體的原因。

潛伏期後期是最必須關注的。1月26日大陸國家衛健委主任馬曉偉就公開宣示過行走感染源，世衛組織也早就確認了潛伏期的後期具有傳染力。指揮中心當時就沒有將其納入台灣的防疫政策中，導致最近常出現一些沒有感染源的社區感染病例。指揮中心往往以維護個人隱私的理由，自行有限度疫調，接觸者居家隔離14日後就結案。直到案336及奧捷團竟然在規畫菜單外冒出病例來，指揮中心才驚覺原來的菜單可能不夠用，這時的驚覺已經距離馬主任的提醒整整晚了70天。

潛伏期會傳染的可怕，在於沒症狀時讓人不防備就會被傳染。但也不是完全沒有政策可對付，因為這些人都是接觸者，對接觸者的匡列更廣些，管理更嚴謹些就能預防。接觸者要寬列就不能黑箱作業，要公開其行動軌跡，可藉由媒體呼籲，在指標病例發病前3天內的接觸者都能主動出來管理，而不是由指揮中心選擇性提供。

對於剛性居家隔離期滿的人，可參考最近中國大陸對國外入境旅客，除集中檢疫14日外，解隔前還要先拭子篩查陰性，解隔後還要自主健康管理14日。防疫不是政治仇中媚外的延伸，大陸在這波疫情期間已對台灣善意通報了100次以上的信息，當然包括馬主任的警告，但都被秘而不宣，因仇中而擱置不理，政府會吃虧，老百姓會受累的。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）