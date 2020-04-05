行政院在4月2日院會中，公布了新冠肺炎的第二階段紓困方案，號稱總經費1兆500億元。但其中的7000億屬於貸款額度，不是政府拿出來救經濟的錢，真正拿出的只有3500億。即使是這部分，比例上不僅過低，分配結構和實施方式也背離基本經濟學原則，絕難達成真正紓困目標，勢必要盡速推出第三階段方案才行！

真正算得上紓困的3500億中，分別屬於經濟、勞動、交通與衛福4部，其中又以經濟部的975億最多。經濟部預計支出345億作為資金紓困，383億協助艱困企業，加上180億作振興措施。然而此次疫情在台灣內部的衝擊，主要是社會隔離造成的大幅需求衰退，企業營運支出及週轉只是附帶性的問題。紓困金額中振興措施比例過低，當然無法迅速、有效解決需求的萎縮，更顯示行政院沒搞懂經濟學！

經濟部解決短期需求急速萎縮的180億，除了包括先前推動困難的振興抵用券外，本階段推出了綁定行動支付的「酷碰券」，補貼25%的消費金額，3個月內每月最多補貼1000元。根據這個直接刺激需求的方案，支出應該近700億，但卻與行政院公布之金額落差甚多。

即使如此，補貼金額仍顯過低，無法有效解決商家業績萎縮的問題。經濟部統計顯示，今年2月綜合零售業年減22%，以零售業每年3兆8000億的營業規模而言，上半年的總衰退極有可能達到3000億。另外餐飲業2月營業額年減17%，以每年餐飲業8000億的營業規模而言，上半年可能衰退將近700億。

經濟部的「酷碰券」補貼消費額的25%，即使全部使用完畢，也不夠貼補零售和餐飲業，另外還有總產值2倍於零售業的批發、運輸、娛樂休閒、其他支援服務等行業，要拿什麼去紓困？更何況，經濟學思維不足的「酷碰券」補貼成數過低，難以刺激消費動力；方案中補貼金額偏低，肇因於替代消費之顧慮，這只要按營業稅籍資料依行業別補貼便可解決。所以酷碰券補貼金額應增至連續6個月、每月2000元、補貼消費額的50%，如此政府支出2800億後，或可抵銷相關行業一半的營業衰退。

本次方案的「就業不能失」部分，計畫以816億支出穩住192萬就業人口，又是一個經濟學笑話！其中480億提供80萬艱困企業員工，補助3個月、4成薪資，但企業必須業績衰退5成以上且員工減薪未達2成。依服務業5成毛利率、2成固定成本及2成人事費用而言，經過薪資補助、減薪後的人事成本為0.8%，業績衰退5成後，扣除固定成本之營業利益剩0.5%，根本不足以支付人事成本，何況還有雇主負擔的勞健保、變動成本及營運資金負擔。 符合資格的企業既然無法繼續經營，真正符合經濟學的做法，應該是仿效美國，將勞工失業津貼從原薪資6成提高至8成，衰退企業則暫停營業反而比較划算。

方案中交通部、農委會之部分，與國外市場需求相關，應與製造業外銷廠商業績衰退一併於下階段紓困方案中處理，不宜夾帶於本階段方案之中。

因此，本次方案除應將薪資補助480億移轉至失業津貼，另應刪除交通部、農委會部分之半數及7000億貸款額度之7成，另以2100億振興支出取代，總方案調整為不灌水、紮實的5300億，才是真正符合經濟學的紓困方案。

（作者為開南大學財務金融系教授）