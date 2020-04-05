2020大選的結果有許多跌破眼鏡之處，基進黨的陳柏惟能在台中海線擊敗深耕地方基層的顏寬恆，就是其中之一。陳的勝選，更被認為是台灣社會情緒轉向的指標風向球，認為「抗中保台」將會是台灣政治未來的主軸。

不過從2月就任至今，陳柏惟在立法院荒腔走板的表現，包含搞不清中共國台辦與統戰部位階、要求成立「內交部」、找香港人當兵、臉書上表示打手槍打到缺氧住院等事跡，相當清楚地顯示出陳在專業問政上的不足。而面對外界的草包質疑，陳則在近日接受媒體專訪進行回應，但其論述卻更凸顯這波極端台獨主義浪潮的荒謬。

首先在專業性部分，陳幾乎搞不清楚狀況。陳所謂當前陸委會對中共統戰沒有抵抗力，因此要成立中國司或內交部的說法，極為明顯地不懂中華民國幾十年來對大陸的任務分工。根據《陸委會組織法》，陸委會執掌的是兩岸情勢研判、文教、經貿、法政、港澳交流等政策規畫、審議與協調。而陳想針對的反統戰、反滲透任務，其實主要業務在於軍情、國安、檢調等系統，因此去年才會有「國安五法」和《反滲透法》的修訂。所以即使成立中國司或內交部，充其量只多一個單位打嘴炮。

而陳提到《港澳關係條例》沒有因應香港回歸修訂更是驚人的無知，因為該法正是在1997年制定，於香港回歸的7月1日時完全施行。這部法案還是蔡英文協助起草。在轉型正義部分說國民黨毫無作為更是無的放矢，1995年時就制定《228事件處理及賠償條例》，成立基金會賠償2000多件共72億元，並進行調查真相等工作，至今仍在運作。

在國族統獨議題上，陳同樣表現荒謬。內交部議題上，陳認為他是在凸出中華民國體制的荒謬，如果體制把中國視為外國，就不會有內交部議題。但從陳與獨派的論述脈絡來看，解決體制荒謬性的根本方式其實在於推動「正名制憲」。近來立院便有成立修憲委員會的共識。如何說服綠營把台獨主張放到修憲進程裡，才應是陳的主要目標。用內交部來逃避推動正名制憲，在老獨派眼裡，陳的作法才是真正荒謬。

極為諷刺的是，陳更在專訪中承認「台灣國」的民族是想像的，要被創造的，無疑也是在說台灣目前不是一個國家。試問，蘇揆是否也要批評陳沒資格擔任國會議員呢？ 對陳來說，最矛盾的是，一方面民主是不同聲音，由人民做主，另一方面卻又無視主流民意，推動想像的台灣國認同。根據政大選研中心2019年民調，就顯示僅有26.9%屬於獨派，有近6成的人傾向維持現狀。更遑論陳在去年政論節目上主張要將台灣2300萬人裡頭近4成持雙重認同或中國人認同的國民推入台灣海峽，與陳同樣持單獨認同的人才能上岸的仇恨言論。

造就如此毫無專業能力、政治邏輯矛盾、反民主精神的網紅，正是這波台獨浪潮下最大的荒謬。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）