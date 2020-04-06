無色覺醒》賴岳謙：川普從封州到不封？ 避免國家分裂惡夢(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第602集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「川普從封州到不封？ 避免國家分裂惡夢？」

美國新型冠狀病毒（COVID-19）確診人數不斷攀升，川普宣布考慮隔離紐約、紐澤西、及康乃狄克州等3州。目前紐約仍為全美疫情最嚴重地區，當地醫療設備陷入短缺，傳出病人得兩人共用一個呼吸器。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）批川普政策並非隔離，而是封鎖，簡直是聯邦政府對各州宣戰。此話一出，逼得川普不得不妥，取消封州決議。

面對呈指數級增長的疫情大流行，紐約州長古莫求助中央調派人事協助抗疫；紐約乃美國金融重鎮，許多專家擔憂封城將癱瘓這座城市，進而導致全面混亂。從這角度做為切入點，來談談美國聯邦制度下的中央集權，川普手握多大權力？

美國聯邦制指兩個或多個分享權力的政府，對同一地理區域及其人口行使權力的體制。英國為中央集權單一制，其議會對國內的一切事情擁有最終決定權，即使議會將地方事務的權力下放，也仍就可命令城鎮和縣郡執行議會認為應做的事；議會甚至具備廢除或改變城鎮或縣郡界限等大權。

美國國會無權廢除任何一個州，在聯邦制度下，美國憲法是國家政府和州政府的權威所在，中央政府權力在管理州際和對外貿易、造幣、移民歸化、維持部隊等事務上；州政府則可自行處理許多影響公民日常生活的重大問題，如教育、罪行與懲罰、健康與安全等。

簡而言之，傳統中央集權單一制度為中央下放權力，使地方行使自治；美國聯邦制度則為地方釋出權力，好讓各州政府團結一致。川普經濟利益優先至上，在資本社會下大幅刪減福利預算，而美國經濟重鎮加州曾出現獨立聲浪，一旦金融中心紐約內部激起獨立浪潮，對美國將是一大重傷，也迫使川普不得不妥協地方……更多分析請看影片解說！