上海舊公共租界望平街，僅一百米的窄街，卻聚集了《申報》、《新聞報》、《時報》、《時事新報》四報，是民國時期的報業重鎮，全國輿論的中心，報人的避難所。《申報》起於1872年，終於1949年，為時七十八年。晚清《申報》初創時，社會上普遍鄙視報紙，認為是江浙落拓文人科舉落第的歸宿，生活清苦，名譽低下，「幾與沿門求乞無異矣」。民國以後，報人的社會地位逐漸提高，大報的老闆和主筆儼然躋身社會名流，有的甚至晉升為黨國要人，然而在小報販賣風花雪月維生的文人仍然聲名狼藉。

陳冷與《申報》

《申報》有過十個主筆。陳建華教授所分析的陳冷（景韓）是第七任主筆，從1912年到1930年，歷十八年，這時報業開始向職業化轉型，記者群體意識日益成熟。陳冷是前清秀才，同情革命黨，自日本歸國以後，1906年開始在《時報週報》寫短評。胡適早年從徽州到上海求學，也是他的忠實讀者。1912年，史量才以高薪延攬陳冷出任《申報》主筆，《時報》每月付一百五十元，《申報》倍之。陳冷的貢獻在新聞史上幾乎湮沒不聞，陳建華教授對他多所褒揚，不愧為其後代知音。

陳冷於1918年在《申報》「自由談」副刊開闢了一個「自由談之自由談」專欄，筆名叫做「不冷」，每天寫一篇「報屁股」短評。1920年由周瘦鵑接棒。陳建華教授認為，這些報屁股文章用嬉笑怒罵回避政治箝制，又在許多社會議題上開拓了言論自由的空間。陳冷在《申報》寫了六千多篇時評，陳教授認為切中時弊，筆鋒犀利，產生廣泛而深遠的影響，並具有四大特徵：一，以社會的立場發聲；二，宣揚憲政理念，討伐袁世凱；三，經驗思辯，不事高妙的理論，不故作深刻，「報紙之用力，不在一時，而在繼續」；四，修辭雄辯。

面對軍閥和政府壓迫報紙，報紙黨同伐異，陳冷穩妥把舵，《申報》注重揭發社會陰暗面。他強調新聞的獨立，但不是理論的詮釋，而是長期在報館每天低調跟議題打交道。他提出新聞必須「確、速、博」，略近於先前梁啟超的看法。外勤要多跑，要客觀，不加己意，反對流水帳和起居注式報導。陳冷提出報紙是「公器」。公器者，何也？戈公振說「上足以監督政府，下足以指導人民」，趙君豪說應秉「國家至上、民族至上」之精神。準此，公器所服務的是政府與人民、國家與民族，既不徇黨派之私，但也不是西方意義的「報導真相」。

陳冷鼓吹立憲，支持地方自治，批評專制政治。他是留日學生，應該是受到日本報紙以及從西方轉介的自由思想所影響，表現於日常報業的實踐，當然和舊派士大夫不同。他畢竟是個實踐者，不是理論家，對「公器」的闡釋失之於簡，尚不成體系，然不知與《大公報》的「四不」原則或西方報業標榜的專業主義有何異同？陳冷為人低調，與蔣介石私交甚篤，卻婉拒蔣的邀請入閣或任其重要幕僚，與董顯光等人「大勢所趨」而從政不同。抗戰勝利以後，國民政府的人馬進駐《申報》，曾邀請陳冷再任總主筆遭婉拒，所送薪資亦被退還。他風骨嶙峋，體現了報人的風範。

成舍我與《世界報系》

一戰即將結束之際，中國知識階層紛紛拋棄弱肉強食的社會進化論，轉而嚮往互助主義和無政府主義。成舍我的思想淵源來自無政府主義的「新世紀派」（以留法的張靜江、李石曾、吳稚暉為領袖，有別於留日派的無政府主義者）。當時國人一方面反傳統，一方面囫圇吞棗地接受各種駁雜的西方思潮，對它們只有模模糊糊的片面理解。唐海江教授指出，成舍我畢竟處在「格義」的階段，以儒家之意理去瞭解無政府主義，以至於認為世界主義就是大同主義。成舍我創辦報系和新聞學校，均以「世界」為名，可見他對世界主義如何推崇。國難迫在眉睫，他主張先要有民族主義，才能進到世界大同。他的世界主義因而暗合民族主義，立場與孫中山如出一轍。無政府主義那時是社會主義改良的一支，批判歐美資本主義和烏托邦社會主義，成舍我主張以人道和互助實現理想，不贊成共產黨的階級鬥爭。抗戰時期他和《大公報》都不反對統制新聞，但鼓吹政府借鑑歐戰時期英國經驗與新聞界合作。

成舍我報人生涯三十年，坐牢不下二十次，報紙封門十幾次。他創辦北平《世界晚報》，創刊號即公布四條宗旨：言論公正，不畏強暴，不收津貼，消息靈確。他一輩子捋權勢的虎鬚，在《世界日報》攻擊軍閥段祺瑞、張宗昌、閻錫山，差點被張宗昌砍頭；在南京《民生報》揭發彭學沛貪污，得罪行政院長汪精衛，最後被汪勒令永遠停刊。成舍我不支持共產黨的暴力革命和階級鬥爭，1948年底《世界日報》被查封，改為《光明日報》繼續出版。他是五四時代的人，但任憑如何反對儒家傳統，也澆不熄知識人「以天下為己任」的熱情，這種不畏強暴、言論報國的精神，何嘗不是體現孟子式的擔當？

1830年代，紐約《太陽報》把售價從六毫降為一毫，並且著意渲染犯罪新聞和人情趣味的故事，因此招攬了大量新興普羅讀者，開啟了貴族報紙平民化的趨勢，報紙的財源由原來倚重發行變成倚重廣告，史稱這是影響深遠的「便士報革命」（penny press revolution）。（待續）