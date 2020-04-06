新冠肺炎確診人數似有緩和跡象，但疫情對台灣的影響，很難脫離來自境外的干擾，既然國際主要地區局勢還未穩住，就不能有樂觀的期待，況且時間一拖久，我們所面臨的問題也會出現新的變化──病毒只是敵人之一，以經濟為主的其他層面變動更顯棘手，超前部署只是跨出了第一步，有沒有機動處理問題的執行力才是更大的考驗。

原本侷限在公衛領域、醫療體系的抗疫行動，台灣表現的較其他國家為佳，決策品質也得到肯定。然而新的挑戰來了，台灣經濟成長主要靠的是外向型發展，各國陸續封鎖邊境，往來的動線近乎切斷，經濟面的困境也加快發生，已確診的企業為數之多，一樣需要對症下藥。

從疫情一開始，財經各部會就陸續提出洋洋灑灑的行動內容。動作最快的交通部，對震央區的陸海空運與觀光產業匡列補助；經濟部從振興券規劃到了酷碰券；中央銀行降息之餘，也推出2,000億元的中小企業融通專案；工具最多的金管會，銀保證三大領域都有措施出爐。當然，最受矚目的還是國安基金，在財政部宣告下上陣展開了護盤行動。

可這些琳瑯滿目的對策，真的令人完全放心嗎？恐怕也是將信將疑。原因在於，政策行動從取得法源到開始落實，需要花點時間，部分政策涉及到鼓勵民間消費，更要等到「疫情告一段落」才能啟動。有的政策只能告知大方向，例如國安基金有沒有進場、如何投資，基於「來無影、去無蹤」的操盤原則難以奉告，眼見台股指數大幅震盪，想達到讓投資人心安的效果也打了折扣。

因此，想打贏經濟面的抗疫戰，現有提出的對策，必須再補強，而當務之急就是強化「企業紓困窗口」的功能。中央目前是由經濟部、財政部、金管會與銀行公會成立協調平台，討論紓困及放款進度，實際紓困窗口的設置，多由各縣市主動成立，這只是很形式的窗口單位，最大功能在於有了與企業溝通的管道，對於實際經營困境未必能搞清楚，簡言之，關懷成分居多，需要協助撒錢也會不遺餘力，但如要發揮如協助員工轉職培訓等進一步的功效，甚至提出戰略性的整併、轉型計畫，就力有未逮了。

當企業找上紓困窗口時，每家公司面臨的問題不盡相同，受衝擊的程度與財務缺口的長短，也不一致，很難適用齊一的標準，何況標準一訂好，也就失去彈性，既要避免過於寬鬆人人有獎，更要避免真正艱困企業被限制排除在外，值此非常時期，每件紓困案都要就個案論個案，因此紓困窗口必須強化功能，不應只是個轉發單位，派駐人員須能在第一時間診斷企業的問題，對不同企業，找到合宜解決方案。

其次，政府應在目前的財經官僚體系裡，找一位能發號司令、壓住陣腳的決策者出來。在蘇揆要求下，被稱為「紓困陳時中」的政務委員龔明鑫，即將每天開記者會，對外說明財經部會紓困措施推動的進度，我們對於「財經版陳時中」則有更大的期許，他不應是個以精湛話術把政策說清楚的發言人，而是具有協調各專業部會意見的領導者。

財經部會都有其專業，出爐的政策效果要立竿見影，非常需要相關單位的配合。例如為了穩定股市，財政部要評估國安基金的進場時機；金管會可以放寬資本風險係數的規定，鼓勵壽險大戶進場，並搭配借券數量調整等資本市場工具的運用。央行在貨幣總計數上的拿捏，也會影響股票市場的資金水位高低。

中小企業的放款也是如此。央行撒了2,000億元，楊總裁還得親自打電話跟每家銀行高層拜託，其實更需要的是監理銀行的金管會訂下指標、號令辦理，並與經濟部下的信保基金搭配執行。換言之，每項重要財經政策的推動，都要各部會協力處理，這當然不是目前指揮官的專長，他也不可能有時間去重新學習，確有必要在現有的財經官員中，挑一位足堪大任的決策者出來，尤其當危機來臨，而各專業部會的意見又不一致時，可以當機立斷拍板定案，維持快速且專業的決策品質。

第三，提振內需措施不要有太多的指導性，才能發揮最大的效果。以目前的規劃方向來看，最怕是加上過多的計畫色彩，讓想要達到的目標打了折扣，例如振興抵用券的使用，要先住旅館，才有800元可以花，800元還分成夜市、藝文等四類不同的消費樣態，包括近日宣布要推出的酷碰券在內，政府的想法很一致，希望撒下去的錢，可以一變三、一變十，發揮點火效果，燒出一把消費旺火來，也要避免用在日常生活品的消費上，產生替代效果。

錢要如何花，真的很難做太多的指導，消費者對不同樣態的消費，配比並不一致，振興券強制均分為四大類消費行為，本意是為了讓更多產業受惠，但民眾未必買單，更大的可能是將他不需要的那部分補貼放棄，何況政府要如何決定那一些產業，才是適用消費補助的對象呢？過程涉及到主觀的分配，很容易衍生公平性的問題，徒增不必要的紛爭。

(工商時報)