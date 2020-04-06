民進黨中國政策溫和派人士，包括前海基會董事長洪奇昌、前黨主席許信良、兩岸政策協會祕書長張百達等人建議，既然大陸認為「武漢肺炎」一詞帶有歧視意味，兩岸政府宜相互尊重，那麼，台灣應停止使用武漢肺炎。

疫情擴大蔓延，人類理應共同應對，但中美及兩岸間的政治口水與獵巫猜疑，卻未見稍減，毫無證據的指控，破壞了合作防疫所需的互信。政治人物企圖尋找罪魁禍首，以擺脫民眾對其應對無能的不滿，及所應承擔之政治責任。

當務之急，不在於查究疫病起於何處，而在於疫情將止於何處！人類社會曾經面對無數疫病，查究源頭不但無助於損害管制與解救生靈，學者專家各持己見下，疫病源頭往往成為無法斷定結果的無頭歷史公案。

1918年爆發西班牙流感，造成數億人感染、數千萬人死亡。到今天為止，經過百年來醫學專家及歷史學者的研究，僅能達成西班牙是最先向各國通報疫情的共識，真正源頭卻有英國、美國與中國3個主要推斷，還有更多其他推論地點，但就是無法找到任何客觀科學證據，證明此疫病的真正源頭在何。

目前當務之急，也不在於討論病毒是否人為製造，而在於關注病毒能否被人消滅！大難當前，將精力與思緒用在辯論病毒是否生化實驗室運用基因工程合成，其真正目的在於渲染責任，而非消弭疫病威脅，此種態度不但顯露人類的自私，更招認出無能腳踏實地應對疫情，應非負責任國家所應為。

社會遭遇重大災變，務實搶救災情與損害管制者，絕不會浪費時間先去查究責任。事有緩急而物有輕重，只有不負責任的政治人物才會見獵心喜，運用民眾怨懟與驚恐，譁眾取寵順勢攻訐，趁機謀取政治利益。

新冠疫情爆發後，若干國家政治人物繪聲繪影不斷放話，刻意引導輿論走向，指控國際政治潛在對手，因此各種生化攻擊或是生物戰實驗室洩漏陰謀論，充斥在社交媒體網路及預設立場的大眾媒體。儘管諸多專業學術刊物，很快就有學者專家投稿，運用科學分析證據，駁斥此等謠傳謊言；再加上著名生物醫學研究機構，不斷公開透過主流媒體出面闢謠，科學家與政治人物、科學良心與權力私慾相互較勁，人性醜陋與良善形成強烈對比，道德誠信與欺騙馬上高低立判。

反觀國內因應武漢爆發疫情，在防疫作為上受到國際社會肯定，至今疫情發展仍然可控，但並不代表所有政策都完美無瑕。特別是對大陸明顯採取負面態度；但遇到歐美疫情失控時，在管控作為上又遲疑猶豫，差別待遇雙重標準已讓防疫產生缺口，埋下社會恐慌的種子。

特別是針對描述疫病情況所使用定位用語，國際衛生組織業已經過正式程序，將本次疫情確認名稱，但政府仍在口頭及政令宣傳品中繼續使用武漢肺炎。對比政府希望透過疫情爭取參與國際衛生組織機會，此種作法公然違背專業倫理規範，在運用防疫爭取國際支持上大開倒車？

尤其在參與國際衛生組織共同防疫問題而言，台灣醫療公衛體系實力強，防疫表現好，當然可以對國際社會有貢獻，相信也會受到國際社會的歡迎與支持，但國人千萬不要存功能性期待，認為與國際組織有合作、有貢獻，就可以改變台灣的政治地位，此種自欺欺人思維，是國際參與議題失焦原因所在。當堅持以武漢肺炎定位疫病，又向國際社會訴求參與國際組織意願，此等矛盾怎能自圓其說？

善意與專業才是參與國際社會的有利資本，搞政治只是鞏固內部權力消費材料；首先，請蔡政府不要再說「武漢肺炎」了，接受WHO規範，展現對國際組織的尊重。其次，台灣對醫療專業具有自信，更具熱忱回饋國際社會，應該以專業能力貢獻國際社會。以義對疫方能因疫獲益；當台灣防疫專業獲得成果，自然就會獲得正面肯定。假若在全球面對疫情肆虐之際，能夠領先研發出預防疫苗，加入國際衛生組織，才有可能順理成章並且水到渠成。