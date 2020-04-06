再過幾天民眾就可以2周買9片口罩，也能郵寄給國外二等親的家人，眼見口罩之亂在國家口罩隊努力之下產能大增，不僅可輸出拚外交，國人也能安心使用。但疫情指揮中心卻在此時教導民眾用電鍋乾蒸口罩，強調消毒後可重複使用，這樣做是否划算？也難怪被懷疑是要替送美國口罩引發的爭議找出口。

新冠肺炎爆發之初，口罩成為防疫重要物資，台灣開先河禁止口罩輸出，每天都有民眾到健保特約藥局排隊買口罩的奇景，為了物盡其用，布口罩套成為新商機，還有學者實測檢驗利用電鍋乾蒸法讓口罩起死回生，但在中央未要求全民戴口罩防疫下，這些撇步都僅在坊間流傳。

隨著疫情升溫，國內已有來源不明的社區傳播，4月起搭大眾交通運輸工具強制要戴口罩，搭小黃要戴口罩，否則運將可拒載，就連在清明連假到人潮擁擠的景點出遊，上班上課也都要戴口罩自主健康管理，口罩頓時成為防疫通行的「健康碼」。

只是當蔡英文總統開始戴口罩，蘇貞昌、陳時中等政府官員也跟進，對照當初侯友宜和韓國瑜被批戴口罩是作秀，現在全變成了超前部署的「必要之惡」，對侯、韓等人豈是「悶」字能代表心情。

尤其清明連假前，政府拋出社交距離的限制，卻沒有對可能會出現大批人潮的景點超前部署示警，在眼見疫情可能因群聚擴散，才緊急發國家級警報，果真把遊客嚇跑，更讓等待紓困的業者無所適從，怒批遭政府狠甩巴掌。

口罩外交是複雜政治問題，不可能用電鍋乾蒸口罩解決爭議，但政府對連假沒有具體應變作為，事後補破網，要求出遊到這11景點的民眾戴上口罩自主管理14天，如此無章法的對策，只會讓民眾更慌了。