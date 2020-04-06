根據TVBS的3月底民調，民進黨政府防疫表現獲得84%民眾的肯定，也讓蔡總統和蘇貞昌院長滿意度雙雙突破新高，將近6成。中央疫情指揮官、衛福部部長陳時中更令人嘆為觀止地受到91%國民的肯定，僅有3%不滿意其防疫表現。

進入3月，大陸疫情降溫穩定，歐、美及日本等國卻迎來大爆發，台灣亦呈現病例確診和居家檢疫隔離者增加的趨勢，但依然可控。盤整這4個月來台灣抗疫的表現，主要應歸功於公衛及醫療體系的專業能力及疫情指揮中心的表現。換言之，抗疫下半場能否延續上半場的好表現，關鍵在於防疫專業能否不被民進黨政治盤算所凌駕；更進一步說，就是「順時中」可否繼續順下去，不受到綠營權力邏輯的干擾。

但從近來防疫表現來看，非常遺憾，卻出現不少陳時中鞭長莫及、心有餘力而力不足，甚至逆時中的情節。舉例來說，中央流行疫情指揮中心才剛公布「社交距離指引」，規定群眾在室內必須相隔1.5公尺、室外1公尺，如果無法達成，就要戴口罩或設置隔屏，然而幾日後的行政院臨時院會記者會上，行政院長蘇貞昌與各部會首長排排坐，只有交通部長林佳龍戴口罩，引發外界質疑違反社交距離規定。

陳時中被迫自圓其說，解釋官員都是特定對象，因此並沒有違反規定。不過，身為閣揆，蘇貞昌理應為民表率，何況交通部才剛發生官員確診事件，以這位官員與行政院各部會的交流程度，陳時中應要求蘇揆帶頭做社會示範，避免爭議，在防疫面前向來霸氣的蘇院長更當「順時中」。

防疫視同戰爭，首長是否願意帶頭示範，其實還是小事，陳時中最艱鉅的挑戰是政治正確問題，面對防疫與紓困振興的兩難，他有多大的授權，又能受到多少信賴？疫情已擴大到全世界，造成國際金融與經貿受創，全球知名預測機構IHS Markit在3月中旬時將全球GDP成長率從原有2.5%下修到0.7%，台灣也從2.1%降至1%。雖然主計長朱澤民認為IHS沒有考量到台灣的紓困振興措施，台灣經濟前景不致於如此悲觀，但也下修了經濟成長率。

在經濟前景愁雲遍布的情況下，蘇內閣有相當的政治壓力，尤其是在疫情結束、政治保護傘消失之後，可能要面對鋪天蓋地而來的怨聲載道和派系政治清算。這背後更涉及疫情結束，綠營即將展開的2022選戰布局。蘇院長日前加開臨時院會，拍板規模達1兆500億的紓困預算，並指示政務委員龔明鑫擔任「紓困陳時中」，負責經濟面向的「抗疫」。

當經濟與政治因素浮上檯面，「抗疫」決策就不可能全然出於專業考量，部分面向就會與出於專業考量的防疫措施有所衝突。最顯著的例子便是清明連假前，屏東縣長潘孟安在臉書拍片，鼓勵民眾到屏東旅遊，宣稱好玩又安全，最後發生墾丁遊客擠爆事件，中央疫情指揮中心才緊急發出細胞簡訊，通知民眾暫勿前往11個景點旅遊，不僅剛剛宣告的「社交距離指引」破功，更讓台灣陷入日本櫻花季旅遊後疫情大爆發的類似危機。

清明連假只是1個近例，早先的紓困振興計畫中匡列了不少鼓勵國內旅遊的計畫和預算。舉例來說，原民會和客委會就有補助相關業者到國內外參展，及補助國內外人士至客庄、原住民族認證店家旅遊消費；或如交通部的「國內旅遊復甦計畫」、「補助地方政府提案觀光亮點活動」、「國際旅客入境旅遊市場獎勵措施」等。

未來專業思維的陳時中，如何應對政治思維的蘇貞昌、經濟思維的龔明鑫，或是蘇院長的上級、綠營的諸大老和地方諸侯，是否有足夠的膽識說NO。更具體來說，《嚴重特殊傳染性肺炎防治急紓困振興條例》第7條所賦予指揮官為防治控制疫情需求得實施必要之應變處置或措施的這把刀，陳是否敢不畏政治壓力，大刀揮落。

行政院最新提出的「第2階段擴大紓困振興方案」，以補貼方式鼓勵消費，倘若再發生類似於蘇貞昌要求民眾盡量買，各大實體通路擠得車水馬龍時，陳時中是否有勇氣逆貞昌，便是台灣防疫下半場能否延續好表現的關鍵。