疫情嚴峻，百工百業受害，失業潮逐漸降臨，日本、南韓、美國等多國也相繼宣布各項救急政策，尤其將直接向民眾發放補助金。我國政府要做產業與庶民大眾後盾，增加紓困金額至1兆500億元規模，針對艱苦行業進行貸款及紓困補助，而且強調「直接對人補貼」是重點，其中為促進消費，政府先推出酷碰券，之後再銜接振興抵用券。

疫情衝擊是一個實體經濟的危機，現在最擔心的就是連優良廠商都因此倒閉，因為那是國家社會的重大損失，要再善後就事倍功半。所以政府用財政政策比貨幣政策更重要，有針對性的紓困更能對症下藥。

政府起先是在防治與振興特別條例通過時編列23億振興抵用券，後來再大幅加碼酷碰券、振興抵用券（兩券）預算規模高達180億元，其中，前者規模逾百億元，後者規模擴大為約70億元。不過，鑒於目前防疫還是先少出門，經濟部原本預訂4月底推出的酷碰券可能延後，將視疫情發展狀況決定推出時機。

2008年9月金融海嘯後，全球陷入經濟衰退，台灣無薪假人數一度升至24萬人，失業人數也直逼70萬人。有經濟預測機構估計全球將出現逾兩年的衰退，為了救經濟，當時政府也考慮是否直接面向居民「撒錢」或使用發放消費券的方式。雖然救急，那時也考慮最好就是救窮，但考量如何排富又是一大問題，政策出台正逢過年，過年政府發紅包，合情合理，因此最後來個全民統統有獎。

為何歐美發錢，我們發消費券？因為他們儲蓄率不高，也多先享受後付款的分期付款，銀行戶頭錢不多，危機下無收入，領到錢就會去消費。但我國民憂患意識強烈，危急之時，更勒緊褲帶，節衣縮食，因此發放消費券，才會刺激消費需求，且要限期使用，逾期無效。這樣又能消費又能救急。另外一項消費券的美意是如同現金，可以轉贈，若捐贈消費券給公益團體，甚至可以抵稅。

沒有限制條件的消費券，相比定向的食品券、旅遊券等，更能滿足居民不同的消費偏好。基於經濟學中的乘數效應，在鼓勵全民踴躍購買國產貨與及早消費、多次流通的期許下，原預估發放後可使2009年台灣的GDP增加約0.66到1%，但後來經建會自估消費券對於GDP的貢獻僅約0.28到0.43%，因為替代率達6至7成，花費的對象是用以購買本來就打算購入的項目，成果就低於預期，也造成後來消費券無用論既定印象。

可是如果當時沒有消費券，很多公司，尤其中小企業會倒掉。效果評估應該計算從公司企業倒掉的嚴重情況到後來的榮景，可是因為廠商沒有倒，資料顯示不出那個對比效果，因此評估出來的效果就不大。再對比2009年上半年，台灣本來是出口衰退3成，但百貨公司、超級市場、餐飲業於第2季就已恢復成長1.7%、2.6%、2.2%。在全球景氣冰天雪地之際，台灣民間消費已先回溫，消費券自然是功不可沒。

消費券也有缺點。我認為當年的兩項問題是印刷成本及不能找零。現在隨著電子支付的進步，這兩問題迎刃而解。紙本的消費券不但要印刷精美，也要防偽，央行幾乎把它當成鈔票來印，據說花了5億，但就是使用一次，未能再流通，實在可惜。現在酷碰券政府綁定四大行動支付業者台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包等，甚至擔心老人家不會使用行動支付，因此還要納入悠遊卡的敬老卡回饋等。電子支付不用印刷，也順便可以解決不能找零的問題，讓消費者覺得錢都花在自己喜歡的物品上，效用才能極大化，避免消費者的抱怨。

然而兩券若只是折扣券，雖然在發放流程上較消費券單純，可是只有在消費時才能享用；因此經濟部雖強調其較消費券有更強的刺激作用，但問題在消費者如果不買，就無法促進消費，點不起經濟的火種。

因此我建議政府設計兩券應有消費券必須用掉的精神，以發放點數的方式實施，也要限期消費，逾期無效。至於點數可享受各行各業的折扣，也就是對於特別要紓困的行業，可以有較大的折扣，折扣的部分由政府來負擔，業者結算折扣部分領取紓困現金。這樣既可以達到紓困錢用在真正需要的行業上，也有促進消費，振興經濟的功效。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）