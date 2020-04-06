有句話說，教育是脫貧的最佳途徑，你認同嗎？教育是每一個人這一生中的必經之路，然而你對教育的看法又是如何？是為自己學習的？是為了貢獻社會？還是為了那一張閃亮亮的文憑？我相信許多的孩子在成長的道路上經常聽到「考的如何？」「考幾分？」「讀哪間學校？」「有沒有前三名？」，很明顯的透露出臺灣這塊土地的教育文化，仍然是圍繞著文憑主義、競爭風氣。

美國著名的社會學者T.Parsons曾指出學校是在為社會培養共同的價值與信念，以及適當的工作人才。在求學的道路上，學生必須具備什麼條件，才能夠在社會立足，並受到教師、父母、長輩與同儕的青睞稱讚呢？看看，臺灣有典型的普通班，也有美術資優班、音樂資優班、舞蹈資優班等等，在不同類型的班級裡孩子們期待自己成為一個什麼樣的人？學業第一名、美術作品特優、音樂氣質最好、舞技高超，每一位學生都想要當站在尖端望世界，但是這些稱霸的頭頭永遠都是數一數二的那幾個人。也就代表，只有某幾個學生前途是光明的，是有成就的，是好學生乖小孩。剩下的孩子直接被貼上「你是個魯蛇/失敗者」！

說來很悲哀，但我想這是的確是許多人內心深處的感受，總是有個「我不如人」的念頭，時間久了也變成理所當然的觀念。而這些被社會貼上「失敗者」的人就真的是個魯蛇、失敗者嗎？遠在偏鄉缺乏教育資源的學童也是個魯蛇嗎？如果是，對孩子來說真的太不公平了，缺乏資源與分數，就使得孩子的未來被徹底否定。

在21世紀裡，為什麼我們的孩子從小到大都只在追求「名利」？換一個角度想，你的存在是為了要有名與利，你的人生需要有名與利才能活嗎？這種觀念，是教育體制下交出來的成績單。為什麼？

最大的問題出在，從過往至今，我們的大環境文化，都幫孩子灌輸著「比」一字，與他人比較、競爭，勝者就有天使光環。回過頭來問孩子，你的夢想是什麼，孩子回答「老師，我不知道我的夢想是什麼？」「老師，什麼是夢想？」「老師，夢想能做什麼？」「老師，我沒有夢想」。看著我們教育下的產物，身為一位教師、一位家長，孩子的答案你們滿意嗎？

於1990年代起，臺灣展開一連串的教育改革，其中在1994年4月10日由人本教育基金會所帶領的四一?大遊行活動，引起社會各界廣大迴響。並提出四項訴求分別為：落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化、制定教育基本法。這四大訴求在現在看來大多已施行，但是「落實小班小校」似乎不是很普及。絕大多數的家長還是傾向送孩子到名校就學，就以2002年新北市某國小新生入學來看，班級數高達18班，一班約35人，這可以看出，我們的社會風氣依然是追尋著升學主義的腳步走。

教育改革推動至今，最明顯的改變大慨是「體罰」這部分，確實從我們父母年代的「少一分打一下」到現今的零體罰。我們可以看見自古以來的教育文化就是以成績為重，雖然是「零體罰」，但魔高一丈，教學現場實際上有「正向管教」方式來繼續施壓，壓力與痛苦程度並不亞於體罰。舉例說明，生字作業未交，教改前可能打手心，也可能罰寫多幾行；教改後，為了協助學生少一天的作業學習，直接現場再多練習幾行。更極端的是，偷偷施行的體罰可能也還沒禁絕。以我而言，自己也是教改下的一代，但印象很深在國小時，還是被打了19下。

推行教改是一件困難重重的事，上層改下層沒有動靜，很快地只是流於形式上的改革與口號，影響基層教師最大的因素，其實是每一位學生的原生家庭，家長急切著求孩子的學業成績，詢問老師「作業怎麼如此少？」「怎麼沒考試？」「老師教得不夠深」，但對於孩子的「學習過程」一律不管，而法令政策的推動也急著逼迫現職教師去施行。身為一位基層教師實在左右為難，真正的改革必須是學校與家長走在同一條路上才有可能會成功。

2019年的夏天，正式啟動十二年國民基本教育（原訂於民國107年實施，因課審會因素經由教育部評估後決定延後一年）。看著許多媒體報導家長們排隊著幫孩子報名「素養班」來補素養，真令人心驚膽戰。根據十二年國民基本教育課程綱要總綱，「核心素養」強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。事實上素養只是讓學習者在學習的過程中與生活結合，在面對未來生活的挑戰中能夠產生「學習遷移」的能力。我相信十二年國教的推動，絕對不是要我們看見補教業更蓬勃發展。但，補教業欣欣向榮，竟然是我們看見的第一個「成果」！可見教改之路並非單靠法令推動在一朝一夕下即可見效，應花更多的精神去傾聽基層的聲音。

我不是說文憑絕對不重要，更不能果斷地說分數沒意義，但我們必須在有限的時間內看清楚，「你是誰？」「你想要的是什麼？」選擇了就努力的去做，不要後悔不要抱怨，即使過程中是辛苦的也要堅持，因為那是你所喜愛的努力不一定會成功，不努力一定不會成功，關韶文有句話「不要羨慕別人花開的早，要努力讓自己花開的好。」現今面對與時俱進的挑戰，要如何不與世界脫軌中保有自我的理想，我想這是年輕人最大的課題。也是教育者（父母、學校、教師、社會、政府）共同要深思的議題。

（作者為台北市立大學教育系研究生、國小教師、大九學堂第一屆學員）