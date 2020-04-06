「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，在傳統民俗裡，這個時節原本就是慎終追遠掃墓、踏青郊遊的日子，然而在今年百年一遇的新冠肺炎疫情中，清明連假竟成為悶太久民眾出遊的好藉口，卻也可能是疫情防堵的破口。

在收假後，部分大型企業或已「超前因應」，對連假期間至11個景點遊玩的職員，祭出居家辦公或自主管理的策略。台灣目前的本土感染多半是居家隔離或親朋之間的密切接觸傳染，不像是西方國家出現嚴重的猛爆型社區感染，一個短暫聚會就可能出現幾十個、上百個傳染案例。而一旦大規模的社區感染疫情出現，是否要考慮採用西方國家的封區封城、鎖國策略，否則很難以在短時間就將疫情曲線壓制，進而導致疫情持續擴散。

由於台灣是個海島型的經濟體，我們的生命線就是依靠著與國外做生意，一旦考慮採取封城、鎖國的策略，最先受害的就是中小企業和打零工的民眾。疫情中心考量的策略其實就是在「顧經濟」與「堵疫情」中兩個選項間擺盪。固然採用封城的暫停、熔斷機制等策略，對於防堵疫情最為有效，但有可能經濟會先垮掉。但如果太開放國境或放鬆疫情管制策略，則有可能讓疫情出現破口，也會引發不可收拾的傳染個案快速增加的情況。這種處置不足或過當之間，是一個兩難局面。

清明時節大舉出籠的人潮，帶來可觀的旅館住宿與消費量，有民眾擔憂這樣會讓1個月前的義大利疫情在台灣再度重演，然而在防疫策略上，疫情指揮中心應有「超前因應」、「超前部署」的前瞻思維與策略。除了預先規畫在連假前，強制規定在風景區景點民眾戴上口罩、量測體溫，保持社交距離，控制人潮數量外，另外在商店店家、大眾運輸交通工具防疫標準作業流程上，應加上體溫篩測、強制通風、落實工作人員洗手、定時消毒、對於座椅、門把、廁所、洗手檯、垃圾桶等接觸點要加強噴灑消毒液的作業規範，以降低可能的飛沫傳染、接觸傳染。有了這些標準作業流程，才有降低新冠肺炎傳染的可能性。亡羊補牢，為時已晚。

在連假期間大量出遊的人潮，許多醫生和醫務人員都擔心，會有「連假症候群」之後的疫情破口出現。在疫情指揮中心一收一放的防堵策略中，也許能找到一個調和的步驟，就是提高快篩的數量，讓有可能受感染的民眾或醫護人員大量接受快篩檢測，配合X光機或PCR核酸的複驗，篩檢「連假症候群」可能出現的疫情風險，讓感染降至最小。

「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，在疫情變成打延長賽的情況下，接下來還可能要面對國外疫情的回波衝擊，還是要呼籲醫護人員、醫事人員是作戰主力，政府要給足防護裝備與相應的津貼，使其無後顧之憂抗疫。而對於支撐台灣經濟體的中小企業與自由業者，有關單位應酌情發放補貼、加大力度補救經濟並適度調整防疫策略，避免一收就死、一放就亂的政策，台灣的經濟是建基於中小企業的基礎上，若在這波的疫情衝擊下無法妥善因應，恐讓「生食」無以為繼的民眾受到嚴重打擊，無辜慘遭因疫情引起的經濟恐慌所吞噬。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）