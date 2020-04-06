由於近期全球新冠肺炎疫情大爆發，同時國內感染人數也因境外感染也持續增加，再者經濟情勢趨於險峻，全球金融、投資商品皆受到衝擊，民眾恐慌情緒上升，開始衝擊不動產開發商對未來的信心，根據台經院對於不動產業者最新調查結果可知，廠商認為未來半年景氣看法為轉差的比例快速由1月的33.3%提高至2月的64.9%，顯示近期國內房市信心度已顯鬆動，看法由先前的中立趨向保守。

事實上，台經院公布的「營建業營業氣候測驗點」是以供給面的企業角度為出發點，意即營建業者依據自有經驗與近距離接觸市場的情況，提供營建業市況及未來營運可能狀況的即時訊息，因此「營建業營業氣候測驗點」走勢除可瞭解廠商信心水準的變化狀況，也可反映國內房市景氣的動向。

若將「營建業營業氣候測驗點」中廠商當月及未來半年的看法，透過模型上的處理轉換為景氣循環時鐘圖，並劃分為─「信心下滑」、「看法悲觀」、「信心回升」、「看法樂觀」等4個象限，則可發現繼2019年第4季營建業廠商對於景氣判斷回到「信心回升」的現象之後，2020年首季營建業廠商對於景氣判斷再度重回「看法悲觀」的現象中，而第2季也將持續處於此區域，畢竟疫情因素尚未完全淡化，預計至少要到2020年下半年新冠肺炎疫情病毒危機逐步獲得解除、國內外經濟逐步恢復正軌後，「營建業營業氣候測驗點」才可望逐步往「信心回升」的象限前進。

整體而言，2020年全年國內房市成交量增幅將下修、房價則不易崩跌，顯然疫情對住宅市場價、量影響有差異；儘管2020年首季六都建物買賣移轉件數年增率有機會為正數態勢，但第2季受到疫情、買賣雙方對於價格認知有差距的影響，成交量年增率則恐轉為負數格局，其中豪宅交易明顯不如低總價、小坪數的產品，畢竟剛性需求當道，自住的大眾市場表現會優於中高端產品，而2020年下半年期望在疫情因素趨於淡化後，遞延性買盤才可望逐步釋出。

而在商用不動產方面，新冠病毒疫情對商用不動產影響各有所異，其中店面租賃市場行情普遍轉差，畢竟仰賴在觀光人潮以及消費體驗經濟的非民生通路之百貨商場、免稅店與其他綜合商品零售衝擊較大；而辦公室租賃市場行情因供給緊俏而依舊能見度高；至於商用投資市場中基本面穩固的防禦型物件有機會成為保本避險標的，特別是目前壽險業者資金充沛，加上目前處於超低利率環境，因而資金仍會伺機而動進入商用不動產。值得一提的是，倉儲地產意外受惠，主要係疫情使宅經濟當道，線上購物拉動倉儲物流需求。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）