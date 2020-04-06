新冠肺炎在美國肆虐，醫療設施和病床都告急之際，美國海軍派出兩艘醫療艦，舒適號（Comfort）前往紐約和仁慈號（Mercy）前往洛杉磯，雖然都號稱有1000個以上的病床床位，都事實上兩艘醫療艦都只收納了兩位數的病人，為什麼會這樣呢？

當舒適號進入紐約時，人們暫時忘卻社交隔離，擠在曼哈頓港觀看這艘象徵和平和寬心的白色醫療軍艦，希望它為極度需要醫療設施和床位的紐約帶來一絲希望，但現在這艘巨艦在曼哈頓港邊空蕩地閒置，反而激起市民的憤怒。

這就是美國總統川普的好大喜功和美國海軍的官僚不知變通所致。川普總統還親自前往維吉尼亞州諾福克市，親自參加舒適號前往紐約的啟航儀式，稱這將起到「關鍵作用」，是紐約市嚴峻時期中為數不多的精彩時刻之一。可惜的是，舒適號並不接受感染新冠病毒的病人，舒適號被派往紐約，是要透過治療新冠病毒以外的其他疾病來緩解城市醫院的壓力。

但是紐約現在並沒有很多的非冠狀病毒的病患，由於大多數紐約人都已經將自己隔離在自己的家中，因此車禍、槍擊和其他意外事故而需要到急診室就診的受傷人數幾乎很少。所以舒適號不接收新冠病毒的病患，那它就沒有什麼病人！難怪紐約最大的醫院系統負責人說：「如果我對此直言不諱，舒適號就是個笑話。」

當然美國軍方也有它的難處，舒適號是為了在戰場條件下醫療傷兵而設計的，船上醫生習慣於治療年輕健康的士兵，這些士兵大多是遭受槍擊和炸彈爆炸的傷害。大多數染上新冠病毒的人都年齡較大，而且這是一種新型病原體，即使是世界頂級醫學研究人員也還無法完全理解，何況是艦上的軍方醫療人員。

這並不是舒適號第一次出動，2017年瑪麗亞颶風襲擊波多黎各之後，舒適號也被派去緩解當地醫療資源不足的情況，但最終也是每天只治療少數病人。還是因為舒適號上都是狹窄的雙層床而不是現代化的醫院病床，因此不適合治療平民。

美國現在是世界上新冠病毒確認案例最多的國家，這當然是川普領導的嚴重危機，但川普的自戀個性讓這次的危機處理跌跌撞撞。即使對於新冠病毒不太了解，每次記者會川普還是親自上線，顯見電視曝光和收視率對他非常重要。但隨著美國人持續因新冠肺炎而死亡，他的發言就像美國這兩艘醫療軍艦的名稱一樣，既不舒適也不仁慈呀！

（作者為國立台北商業大學校長）