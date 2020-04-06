4月7日是言論自由日，我們身為參與解放言論的推動者，感受更為戒懼。因為爆發了網路假訊息問題，而在反假訊息時，可能發生比印刷時代更嚴厲的言論封鎖。

以臉書為例，近年來出現大規模封禁公民社團，「政府、新聞查核中心、臉書」3邊，表示與「假訊息」有關。但有大量使用者被「置底、閃消」，表面上沒有刪除以壓制言論，但排到億萬則貼文之後；或是作者、讀者、文章被分類，點到特定文章，立刻消失不見。且受影響者並沒有作假訊息，而為不明原因、不論主題，似有「誅九族式」對人不對事現象。

以上3邊的公開宣示，在：言論自由、資訊流通、反假訊息、媒體自律與社會責任方面，理念與公民團體這邊並無不同，為何實踐結果差距很大？各邊都認為是溝通不足。

臉書「全彩」論壇與政府參與此事的唐鳳政委、國展基金會彭百顯董事長討論，合議由國展基金會主辦「假訊息‧4邊會」，呼籲要對話、不要激化。

國展會將於4月13日拜訪唐鳳政委並直播。本文作者在立法院服務時期，多數同仁就事論事、求同存異，使台灣成為歷史上最和平快速民主化的典範。希望借這次拜訪再現以溝通取代抗爭，故先公開問題與建議。

一、什麼是假訊息？如何認定假訊息？今天言論自由日是為紀念鄭南榕，他主張「百分之百的言論自由」，我們沒有他的豪情，但是否可請求「不違法的言論自由」，亦即假訊息應由司法認定？

二、當前假訊息是由查核中心認定，正派媒體與個人，都非常歡迎這樣的協助，可以減輕許多查證負擔。但現況發生：不能申訴、一審定讞，且不乏必須商榷的案例。該中心實質限制了人民的言論自由，超越司法機關是否合適？可否促成其為公信的諮詢組織，而非處罰組織？

三、台灣反假訊息訪美團會見葛來儀時，她指出，反假訊息與「美國利益」攸關。台灣是否也會基於「利益」來認定真假？訪美團中成員的許多發言是否為事實？譬如「中國對美國智庫的滲透滿成功，也把華文媒體都買下來。」政府是否會因為這樣的認定，而假設某些媒體都賣了？

四、政府與平臺商共推置底、閃消，是否影響言論自由？有那些平臺商參與？置底、閃消的標準為何？是否還有其他處罰？

五、政府將成立「民主實驗室」預警系統，提供給平臺商處罰。請問「民主實驗室」的規模為何？成立法源與經費來源？對言論預警是否有違民主制度？有無可能轉型為科技監控的老大哥？

六、政府將反假訊息當成資訊戰在打，並分類敵我，有：公民陣線、內賊、並把環球時報與某國內媒體合為一類…，請問這些分類的標準為何？這些類別中的名單為何？

七、戒嚴時代黨國曾擬訂記者法干預新聞，本文作者代表新聞業為文倡議，應自律而非外律，以更正取代處罰，竟然被戒嚴政府接受！在民主的現在，是否更應強調更正而非處罰？

我們當年鼓吹言論自由、促成政黨輪替，不是要拉下皇帝當皇帝，而是要保護多元思想、促進國家免疫力！開誠布公，才能促成全民團結，升斗小民率先伸出手。

主事者，請為人民念千秋！

（作者彭百顯為國展基金會董事長、吳統雄為退休新聞人）