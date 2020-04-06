美國德州副州長派屈克日前在接受訪問時表示，在新冠疫情下，為了孫子、為了國家，他願意犧牲自己生命，以換取後代的經濟強勁。

身為政治高層的派屈克如果一旦確診，是否真的會如他所暗示的，會放棄醫療、讓出活命的機會給年輕人，目前無法確知，但是派屈克的這番「表白」，具有相當的煽惑性，一方面可能會鼓動美國民眾要求年長者比照辦理；另一方面，則會讓西方社會對疫情治療應以年輕人優先的觀念或是理念，顯得更為理所當然。

越來越多美國年輕人、尤其是所謂的千禧世代，在社群媒體上談到新冠疫情時，會標註「Boomer remover」，boomer原意是嬰兒潮人口，現已泛指老年人，把boomers都移走了，表示這是一場消滅老人的疫疾。

Boomer remover實在太過惡意，當然引發社會爭議，有些媒體為了緩頰，稱年輕人之所以如此標註，是因為擔心家中老人會染疫，因此希望藉此提醒他們疫情期間不要外出，要多待在家裡，免得成為被疫情給remove掉的boomer！所以他們標註Boomer remover可是出於一片好心呢。

不過，眾所周知，疫情期間會四處趴趴走、大開趴體的是年輕人，可不是boomers。不少歐美年輕人甚至公開表示，就算會確診，他們也絕對不會放棄出去玩耍的機會。所以哪輪得到千禧世代來提醒嬰兒潮要待在家中防疫，他們自己不要「以疫謀樂」就萬幸了！

年輕人之所以對新冠疫情表現出這麼滿不在乎的態度，是因為疫情爆發之初的一些研究報告顯示，年齡越大越可能染疫且死亡越高，因此才會有那麼多年輕人認為新冠疫情跟他無關，不用擔心。

另有一說則認為，年輕人就算染疫了也不要緊，反正會痊癒，但是傳染給老人問題就大了，因為老人不容易好，甚至最後可能會送命。於是竟然有部份「厭老族」（即所謂的「OK Boomer」直譯為「老傢伙，你夠了沒」）宣揚化身為人體Boomer remover，以身染疫來消滅老人。

事實上，英國首相強生一開始的「群體免疫法」，也被認為有消滅老年人的陰謀。老年人口的醫療費用等已成為高齡社會的巨大負擔，不少為政者正愁不知該怎麼辦才好，如果讓這場疫情進行優勝劣敗的天擇，那麼疫情過後，能夠存活下來的是相對抵抗力、免疫力、生存力比較強、年富力強的國民，而淘汰掉體衰又可能耗費更多醫療資源的資深國民，這也是挺公平的一件事吧。

及至越來越多病例證明，年輕人也難以免疫，死亡的年輕人已越來越多，WHO再三警告年輕人也會感染，美國CDC甚至認為，3月以來的疫情，美國20歲到40歲的罹患率相當嚴重。中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳，在確診病例數252例時，曾做過一項統計，罹病的年齡分佈從4歲到88歲，平均歲數是32歲，年齡超過60歲確診數佔整體12％，20至29歲佔34％排名第一，排名第二的是30至39歲的族群。從數據上看，中老年確診人數遠低於青壯年。年輕人其實不應高枕無憂。

但無論如何，在「老人醫療費用就是高」的觀念下，再加上如前述派屈克等政客的洗腦，還是有不少年輕人憤怒地認為老人生病會拖垮醫療體系，也有不少老人因此對自身的存活懷有某種歉咎感。因此，在此豐衣足食的太平時代，新冠疫情竟挑動了「楢山節考」式的思維，撕開了標榜人權的西方世界的偽善面具，也引發了新的世代戰爭。