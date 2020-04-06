如果有人非要你下跪道歉不可，你會放下身段照做，好漢不吃眼前虧，還是寧可家破人亡也不願忍辱偷生？網路熱播韓劇《梨泰院class》，描述青年創業家臥薪嘗膽15年，終於扳倒殺父仇人的故事，熱血情節贏得高收視率，也掀起群眾對「梨泰院」這處熱門觀光景點的注意。

故事從男主角就讀中學時的遭遇說起，他因看不慣富家子霸凌弱勢生，於是出手教訓，面臨退學命運，富家子的父親開出條件，只要下跪道歉就不再追究責任，主角堅持做自己，就是不從，但後續又發生富家子開車撞死主角的父親，肇逃，主角去找富家子算帳，竟被判殺人未遂，入獄服刑3年。

復仇之路總是漫長而顛簸，如果只會怨天尤人，情緒蓋過理智，別說討回公道，恐怕要在社會立足都是難事，更何況，主角復仇的對象是南韓第一餐飲集團。主角卻能把吃苦當吃補，獄中苦讀，鑽研對方的經營之道，知彼知已；出獄後更跑船、做工，勤儉自持，終於賺到第一桶金，在梨泰院開一家小店，就是要靠實力一步一腳印贏過對方。

韓劇向來擅長包裝，這回更將時尚、愛情、旅遊等多重元素包裝成王子復仇記，主角的餐飲團隊一開始不堪一擊，卻因愛慕他的網紅高中生加入，開始漸入佳境。主角本身以人為本、帶人帶心的領導統御風格，更將這支由更生人、變性人、私生子組成的雜牌軍打造成一流的餐飲團隊。

不過劇中的反派也有動人故事，財團創辦人心狠手辣，獨斷獨行，卻一心要讓全國人民吃到精緻好吃的食物，只因年輕時遭遇戰亂，4個家人，1個餓死，2個吃到腐爛食物而病死，將心比心，他立志不讓悲劇在人間重演。這份初心成功擄獲消費者的心，故事行銷做得非常成功。

此外，全劇在梨泰院商圈取景，不論是從山坡餐廳頂樓遠眺首爾，還是在山城大街小巷裡談情說愛，抑或萬聖節時觀光客群聚的狂歡景象，都為這齣戲平添景深，同時也為南韓的觀光加分。

同樣以流行商圈為背景，台灣漫畫家韋宗成的《冥戰錄》，刻畫擁有靈異體質及超能力的少年，挺身與邪惡勢力周旋，保護落難少女媽祖凡身，於西門町展開一場奇幻歷險，作品多次榮登暢銷漫畫排行榜，更獲得金漫獎肯定。今年，明華園歌仔戲團相中這個題材，跨界改編，計畫將故事搬上舞台，這次改編的意義，不只是將漫畫改可歌仔戲，傳統戲曲力求突破，說一個現代人聽得懂的故事，也是在為傳統找出路。

台灣軟實力有目共睹，創意人默默耕耘，優秀的作者及作品俯拾皆是，像《冥戰錄》這樣具備時尚、愛情、奇幻元素，又能行銷觀光的IP，特別適合改編為影視作品，期待繼舞台作品之後，能有進一步的合作案推出。南韓成功打造梨泰院，相信台灣也能成功行銷西門町。