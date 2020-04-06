新冠病毒肺炎正在全球流行中，諸多國際關係學者皆說，冠狀病毒大流行將永遠改變世界秩序，從目前許多跡象研判，疫後全球格局並不樂觀，恐加速新G2中美兩大陣營的對抗。

美國前國務卿季辛吉日前投書美媒說，各國領導人在應對當前危機時要著眼於未來的建設。他堅持要美國維持自由世界秩序的原則，但當前需要保持克制，確定優先順序。許多美國政壇人士認為，正是大陸隱瞞疫情才導致美歐大爆發，這筆帳，等疫情結束後，再算總帳。兩岸關係何嘗不是如此，防疫期間，台灣對大陸的仇恨升高到歷史高點，相互隔離更讓兩岸無法溝通。

但美國政治學大師福山則持不同看法，他認為，識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經並不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分。「決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型，而是一個政府的能力，以及更為重要的是，對政府的信任」。

疫情是否會大爆發，國家體制並非主因，不是民主體制或威權體制誰比較能防病毒的問題，而是政府的治理能力，是否一開始就把病毒當一回事、政府執行力如何及民眾配合度？只是，大疫過後，各國經濟蕭條搶資源時，最好的作法就是推大陸當替死鬼，美國近期一步步指責大陸隱瞞病情，正是在做準備，疫後國際關係，可能是爭搶、指責，而非通力合作。