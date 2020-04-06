新冠肺炎疫情仍在全球延燒，大陸嚴防境外病例倒灌，台灣每天也還有新增病例數，但卻擋不住兩岸民眾清明節連假出遊的興致。

墾丁大街等11處景點人潮爆滿，人擠人的景象觸目驚心，社交距離防疫成空話一句。大陸同樣也傳出清明假期許多景區人山人海景象。安徽黃山連續兩天遭遊客擠爆，不得不緊急關閉園區。

大陸民眾從1月春節就開始「閉關隔離」，台灣也從那時起就對疫情緊繃，也許是因為悶得太久，迫不急待地想要去透透風。又或者因為大陸在湖北省之外疫情不算太過嚴重，台灣疫情更算是輕微的，兩岸民眾放鬆了對病毒的警惕，卻忘了病毒還在全球肆虐，一如當初疫情在亞洲擴展時，歐美民眾對病毒的輕忽態度。

日本在櫻花季之後疫情大爆發，是前車之鑒。無論是哪國的政府，都不太可能事事洞察先機、絕對規範限制國民行為。面對狡猾的病毒，需要每個人的自律以及自我保護意識，我們仍要忍耐多一點。