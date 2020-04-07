英國的報業鉅子北岩爵士（Lord Northcliffe）向美國取經，而成舍我又矢志向北岩看齊，不但希望開創中國報業的托拉斯，還想進一步將資本主義大眾化。成舍我先後創辦北平《世界晚報》（1924）和《世界日報》（1925）、南京《民生報》（1927）、上海《立報》（1935），建立了托拉斯的雛形。《立報》是他畢生辦報生涯中最輝煌的時期，儘管上海報業已由《申報》、《新聞報》和《時報》三足鼎立，但成舍我走通俗路線，「小報大辦」（篇幅小，容量大），用人不拘一格，左右相容，又拒絕向上海灘的幫會黑社會妥協，發行量一度攀達二十多萬份，居全國之冠。可惜《立報》僅維持兩年兩個月，淞滬戰爭爆發便告停刊。1945年抗戰結束，他接收上海《立報》，恢復被日本人沒收的北平《世界日報》和《世界晚報》，還希望復刊南京《民生報》。1948年與陳立夫商議成立中國新聞公司，在各地成立分社，變成名副其實的托拉斯，然壯志未酬，只是紙上作業罷了。

成舍我主張以報紙教育大眾，必須力求通俗。他批評中國的報紙太貴，文字太深，內容與多數國民無關痛癢。他提倡資本家出錢，專家辦報，老百姓講話。主張由國家立法，設立董事會，規定資本家延聘編委會成員三分之一，餘皆由學術機構、法定民眾團體和讀者代表擔任，董事會決定主編任免和言論方針，資方無權干涉。他希望辦平民報紙，人人看得起，以對抗資本家的操縱。要資本家出錢辦報，又要「立法」不許資本家干預，這個絕無僅有的理想如果成功，很難想像會是何等光景。

反對報紙中立

成舍我認為報紙必須為多數人民說話，因而反對報紙中立。他在記錄考察英倫見聞時，歎道：「（英國報紙）初不似吾國報紙，一方面環境壓迫，不能為自由之表白；一方面報紙自身，亦樂以模稜遊移之說，博『中立』『不黨』之美名。」他批評「不黨」，然則他要站在國民立場，正視事實，以自由思想做判斷，而無任何黨派私怨，此又何異於《大公報》的「不黨」原則？1920年代，《努力週報》以少數知識精英為對象，《大公報》的讀者是政界和知識界精英，《申報》和《新聞報》爭取政商兩界，陳獨秀和李大釗正在組織群眾革命，唯獨成舍我致力於辦平民報紙。以他所吸收的文化資源來說，無政府主義如何與儒家自由主義有辯證的互動，又與頻仍的國難有何交涉？他的理念在中國報人中獨樹一幟，但報紙內容是否與眾不同？他代表的是什麼詮釋社群，以誰為競爭對手？他的平民報紙與平民教育運動（如晏陽初）有沒有互相影響？他是否以知識精英的身分，揣想平民要說什麼話？這些問題尚待追蹤釐清。

民族與民主的矛盾

張詠教授提出一個問題：留美報人理應捍衛新聞自由，為何回國後（特別在抗戰時期的陪都重慶）紛紛加入國民政府，居然當起被記者痛恨的國際新聞審查員？有趣的是，他們多半是江浙同鄉，有教會學校背景，得風氣之先，出國後到密蘇里大學念新聞，回國組成了「密蘇里幫」，這是一張由同鄉、同學兼同事組成的人脈網絡。他們年輕時都熱心國事，曾矢志獻身新聞事業。九一八事件爆發，密蘇里新聞學院的中國學生義憤填膺，在校報發表中國同學聯盟反抗日本侵華宣言，並在中國留學生季報熱烈討論國事。美國的新聞自由是自明之理，毋庸多說，然而密蘇里新聞教育不斷灌輸報人的社會道德與責任，強調新聞必須「平衡」，對中國留學生產生深遠的影響。由於國難的需要與命運的安排，他們變成了新聞審查官時，即以外報報導失衡作為檢查的理據。

張詠教授聚焦於中國政府新聞檢查員如何為其立場辯護。首先，他們指責外國報紙和駐華記者為了母國利益，對中國常常不懷好意，又充滿偏見與無知，報導扭曲失實。在巴黎和談失敗後，外國報紙煽動在華武裝干預。1924年聯俄容共，西方國家對國民政府有了疑慮，紛紛阻撓國民革命，其中以英國最為囂張。抗戰初期，英法不斷討好日本，犧牲中國利益，昭然若揭。其二，董顯光訴諸「世界主義」的道德原則，以世界和諧為最高利益，懇求外國報業同情、幫忙這個追求進步理想的年輕共和國，勿以狹隘的民族主義醜化它的落後。第三個理由，民族獨立是實施民權主義的前提，在民族絕續存亡的當頭，檢查制度不僅有其必要，而且是行使獨立主權的「絕對權力」。第四，如王世杰所言，新聞檢查是戰時的臨時性必要措施，連美國在戰時也如此。《大公報》雖然崇尚西方新聞自由，卻也批評西方記者對華的扭曲；《大公報》和《世界日報》不質疑特殊時期的新聞檢查，只批評檢查方法和素質。倒是胡適一貫委婉撰文反對檢查外報的措施。

「主權」壓倒「人權」，「民族」戰勝「民主」。余英時歎說：「一百五十年來，中國人對於西方一直抱著兩個相反的情緒─一方面憎恨它的侵略，另一方面羡慕它的價值。

在二十世紀，民族獨立和民主同是中國人追求的基本價值。但兩者相較，民族獨立的要求卻比民主的嚮往也不知道要強烈多少倍。」第三世界各國以民族主義對抗帝國主義，從此國家至上，成為集體認同的來源。五四以前的先覺者（嚴復、梁啟超、孫中山）強調「民權」，都為了實現國家權利、民族獨立，而不以保障個人自由為前提。孫中山先提出民族主義，以排滿為目的，後來才發展民權主義和民生主義。（系列完）