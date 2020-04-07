無色覺醒》賴岳謙：保持高度警戒防疫！嚴格遵守共體時艱！

歡迎收看《無色覺醒》第603集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「保持高度警戒防疫！嚴格遵守共體時艱！」

自新冠肺炎(COVID-19)爆發以來，台灣政府防疫超前部署，讓地理位置鄰近中國大陸的台灣成功免於病毒的肆虐，同時也為台灣贏來西方國家的關注以及掌聲。然而，抗疫之戰仍未停歇，近日清明連假不少觀光景點驚現摩肩接踵的觀光人潮，直接棄社交距離不顧，甚至直接拿下口罩，不免讓人有台灣疫情將失控的疑慮。

縱使台灣防疫工作相對完善，民眾仍該隨時保持警戒，防止病毒透過任一媒介傳播的可能。要知道，罹患新冠肺炎可不單是病情治癒這麼簡單，病毒若損害到身體器官，帶來的影響將會是一輩子，民眾不可輕忽。況且，多位專家也指出，疫情在短時間內是不會終止，民眾當無時無刻保有防疫意識。

每年清明連假不少民眾返鄉祭祖、憑弔先人，隨後還會外出踏青遊玩，今年當然也不例外。屏東墾丁、高雄旗山老街、花蓮東大門夜市等都出現洶湧的逛街人潮，民眾相互之間比肩而走，在彼此近距離接觸之下，增加了病毒感染的可能，埋下社區感染的隱憂。

要知道，台灣一旦疫情失控，民眾將只能待在家中自我隔離，工作轉成居家辦公、學生上學中輟、商家、工廠還恐面臨營運停擺的命運。除此之外，那些無法在家辦公的產業，可能將面臨無收入的危機。要知道，收入減少，民眾消費支出也將隨之下降，這無疑讓百廢待舉的台灣經濟更加雪上加霜。

想當初2002年的SARS就是在隔年四五月之際爆發，日本也是在今年櫻花季後病毒大流行。即使目前清明連假已過，台灣民眾仍不可鬆懈，這次是多虧政府亡羊補牢，以國家級警示系統呼籲民眾切勿再前往人潮簇擁之地才避免台灣步入日本的後塵。之後尚有5月1日的勞動節假期，民眾仍該隨時保持警惕……更多分析請看影片解說！