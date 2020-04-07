台灣過去四個月的防疫表現，已經拿到很好的成績單，但進入4月之後，新冠肺炎疫情的防疫挑戰，已經來到第二波，這次不僅要繼續防範公衛層面的衝擊，還要抵禦失業人口暴增、進出口貿易凍結、國內消費緊縮、以及企業現金流量枯竭、股票等資產價格下跌所引發的金融緊縮。

第二波的挑戰複雜度遠遠超過前一波，第一波公衛層面的防疫作戰固然專業，卻有簡易、清晰的指標可以看出成效，中央疫情指揮中心每天記者會所公布的確診人數、境內外感染源的分類、以及最終的死亡人數，都是極為明確的數據，即使是涉及供需問題的口罩、泡麵、衛生紙等物資，也可快速算出供需，及早反應。

即將面對的第二波衝擊，不只殺傷力遠超過2008年的金融海嘯，涉及到所有2,300萬國民的生計，解決方案更不能只靠簡單的「隔離」二字。在第一波的抗疫戰爭中，我們養成「公衛至上」的集體共識，取得對病毒堅壁清野的勝利，但是在第二波的戰爭，卻必須在公衛、經濟、就業與財政等不同層面的國民利益之間取捨，「公衛至上」的政策手段必須讓位，升級為追尋「全民最大福祉」，必須達到保護就業、穩定經濟、避免財政危機等目標。

在3月底的G20領袖峰會，各國共同設定的防疫目標是「強化因應疫情的醫療體系、穩定全球經濟與社會安全、奠定經濟復甦的基礎」，簡而言之，先進國家正努力在「公衛、就業、與經濟穩定」三隻腳之間找到平衡點。

我們必須指出，這次病毒引發的經濟蕭條，現在才是剛剛開始，不只時間會延長，傷害的範圍也遠超過大家想像。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在上周末的 WHO會議中，提出令人難以置信的警訊，在全球189個成員國中，已經有超過90國向IMF提出緊急救助申請，估計至少需要2.5兆美元的救助金，才能將這些國家從財政破產、金融崩潰的邊緣拯救回來。

已經向IMF申請救助的財政危機國家，還不包含土耳其、阿根廷、印度、南非等大國，這些人口眾多、經濟規模龐大的國家，都面臨債台高築、求救無門的壓力。4月3日，信評機構惠譽（Fitch）將南非主權債信評等降到「BB」，比最低投資級評等還低兩級，直接歸類為「垃圾」等級，標準普爾的模型顯示，印度、印尼、墨西哥、哥倫比亞等主權評等即將跌落到垃圾等級。至於阿根廷已經陷入實質破產，土耳其過去兩年仰賴貨幣貶值、吸引大量觀光客來獲取政府與企業的償債現金流，如今觀光客歸零，土耳其再度倒債也在倒數計時。這還要再加上災情慘重的義大利與西班牙，這兩個國家是歐盟體系內「大到不能倒」的大國，歐盟各國但求自保，連德國都反對發行歐盟債券來為義大利與西班牙籌資。這兩個國家的財政問題，已經引發歐盟解體的壓力。

約有1百個國家同步財政破產的危機，絕非危言聳聽，台灣受到衝擊也難以避免。行政院長蘇貞昌將紓困預算提高到10,500億元，初步固然有穩定人心的作用，但是無法長久。且政府財政肯定難以支應後續的需求。例如補助艱困行業員工每人每月2萬元的薪資，以及計程車等自營業者每人每月1萬元，僅僅三個月就要816億元，政府一肩扛下這192萬人，等於負責20％勞工的生計，問題是，三個月後疫情不會結束，全球失業狂潮、新興國家政府財政崩潰的海嘯不會平息，因此，政府必須要有長期抗戰的準備，不能把所有籌碼一次性的用盡。

我們觀察，疫情在未來兩個月結束的機率甚低，中國大陸封城已經超過三個月，至今經濟活動未見恢復；美國政府通過2兆美元紓困特別預算之後、還要繼續加碼第二波紓困，所傳達的訊息就是準備長期抗戰。川普發津貼給中低收入戶不會只發三個月，因為在11月的選舉投票之前，任何把社會福利收走都會導致候選人敗選。

而要做長期抗戰的準備，就必須將目前「公衛至上」的民意，逐步轉向「公衛、就業、與經濟穩定」三足平衡的第二波抗疫戰略。清明連假墾丁人潮是一個好例子，一天5萬人的流量，只有正常假期一半不到的人潮，但在「公衛至上」的理念下，應該全數清光；然而，墾丁有數萬就業人口，5萬人每天會帶來超過1億元的營業額，這些不是政府扛得起的。

第二波的防疫作戰，應該兼顧「高度防疫」、「業主不能倒」、「就業不能失」等多元目標，避免摧毀式的防疫。必須擴及經濟部、勞動部、金管會、財政部，外加文化部、交通部等部會，各部會應該發展出「高度防疫」與「維持基本動能」兼顧的政策，避免經濟活動全面窒息。因為，政府沒有能力長期扛起所有人民的生計，長期而全面的禁止聚會與商業活動必定導致災難性的經濟崩潰，我們必須在公衛、就業與經濟穩定之間找到活路。