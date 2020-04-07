大陸疫情初步控制下來後，政府與企業開始幫助世界抗疫，向百餘個國家及世衛、非盟等國際組織提供檢測試劑、口罩等醫療物資，並捐贈2000萬美元給世衛組織，支持其開展抗疫國際合作，也向多國派遣了醫療專家團隊。台灣也捐贈1000萬片口罩給美國、歐洲國家和疫情嚴重的邦交國，未來將視疫情發展和我國防疫能量，規畫後續援助。兩岸有志一同，致力於抗疫外交，彌足稱道，但兩岸都要小心，捐贈應出於世界一體的善心與責任感，過度政治操作反而會不得人心。

大陸中央、地方政府分別提供120個國家和4個國際組織，普通醫用及N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助，華為捐贈了數萬件個人防護用品，蔡崇信基金會捐贈紐約州1000台呼吸機，中資企業總計向美國捐贈150萬個口罩、20萬個檢測盒、18萬個手套及許多其他防疫物資，紐約州長古莫上周末公開致詞表示感謝。隨著企業復工復產，大陸企業將為國際社會應對疫情需要提供更多物資支援。

大陸對國際的支援，贏得國際的認可和支持，但也出現負面聲音。德國之聲質疑中國的目的，認為援助外交是為了扭轉全球的觀感。英國廣播公司則稱，除了力圖挽回「大國形象」外，援助外交還有更大、更長遠的戰略考量。言外之意，是中國企圖藉抗疫外交結盟歐洲國家，形成牽制美國的聯合陣線。在美中戰略對抗背景下，中共推動抗疫外交，難免引起國際輿論的議論。

疫情是全球共同危機，大陸一方面宣揚抗疫績效可觀，並於他國危難之際提供援助，頗能使疫情爆發初期的國際不利輿情改觀，但如此大規模援助和外交相應舉動，已觸動他國敏感神經，尤其美國政府，以國務卿為首忙不迭發表批評中國言論，將美國優先凌駕於抗疫優先之上，借疫搞政治鬥爭，實有違泱泱大國之風。川普在與習近平通過電話後，雖然開始收斂言詞，但美國深層政府與民粹社會反中氛圍不易扭轉，對維繫正常中美關係非常不利。

美國忌憚中國的抗疫外交，主要是因為這次疫情應對，美國表現得荒腔走板，曝露了領導人自大虛誇、體制缺失重重、政策長期偏袒富裕階級、國民健保保障不足等病症，而且領導自私自利，放棄國際領導角色。讓大陸伺機填補國際領導的真空狀態。抗疫外交是大陸結合國際實力與美國分庭抗禮的重要政策，疫情過後，中國與美國的國際影響力一長一消，世界權力版圖必將改變。

至於台灣，疫情還在升高之中，卻擠出抗疫物資援助歐美國家，雖然只有區區1000萬片口罩，比起光是法國就向中國訂購10兆片口罩，真是小巫見大巫，但禮輕情意重，相信憑著抗疫的優越表現，再加上雪中送暖的人道援助義舉，必能收割抗疫外交的美好果實。

但必須檢討的是，過度的政治操作反而將自食惡果。政府與AIT簽署反冠狀病毒合作的協議，遭中共抨擊「在大流行中尋求獨立的政治陰謀」，這個指控固然言過其實，但先對已陷入危難的大陸冷漠以對，現在卻對美國熱情相待，確實對兩岸之間的官方與民間關係投入不祥變數。

更應檢討的是，在反中、仇中民粹操作下，連番攻擊世界衛生組織（WHO）及祕書長譚德塞，將對台灣參與世衛組織與大會造成不利影響。蔡英文總統公開表示，WHO不能充分發揮領導全球防疫功能，造成新冠肺炎疫情蔓延；具公衛學者背景的副總統陳建仁點名抨擊譚德塞「成事不足敗事有餘」，期盼「從祕書長開始」改造WHO。這種大聲公式的負面操作手法，缺乏直接證據，在專業科學層面也無定論，國家領導階層卻發表偏激言論，恐怕有傷「台灣願意照顧所有人類健康」的訴求。

至於網路請願平台上，要求譚德塞請辭下台新聞在台灣鬧得沸沸揚揚，許多鄉民認定譚德塞偏袒中共、阻擋台灣參與WHO，因而積極響應。譚德塞為此抨擊台灣對他發動網路攻擊；WHO以聲明回應台灣的抨擊及國際輿論壓力，也在釐清事實，更不希望因為政治爭議模糊了防止疾病傳染的努力。台灣參與WHO今年風向較為有利，但對其祕書長和組織的肆無忌憚抨擊，恐怕會得不償失。

兩岸積極推展抗疫外交，展現全球一體抗疫的情懷，寄望兩岸謹守防疫至上原則，確保抗疫外交單純化，不要借疫搞政治對抗，或作外交拔河，以免弄巧成拙。