新冠疫情衝擊全球經濟，多個國家出現反中聲浪，其中以美國為最。

川普總統雖不再用「中國病毒」一詞，但美國在貿易戰中形成的抗中力量，卻更加凝聚。白宮日前召開特別委員會，要求繼續圍堵華為，近日媒體不約而同報導，美國情報部門提供情報，顯示大陸曾在疫情初期宣稱不會人傳人。可以預期，疫情過後雙方在高科技產業的競爭，和世界衛生組織究責疫情擴散問題上的激烈較量。

不知道是借力使力還是美方壓力，蔡英文政府堂而皇之捲入中美鬥法。美國政界人士不斷表示，中國延誤告知新冠疫情，應該負責，反而是台灣，很早就向世衛組織吹哨，但台灣不是正式會員，警訊被世衛忽略了。

另一方面，白宮有意更嚴管高科技技術輸出，尤其通訊產業，這就涉及到台積電的晶圓代工。西方媒體報導，美國已經達成共識，將對包括台積電的非美國高科技企業，以使用美國智慧財產權為名，設下更高的技術限制門檻，實際上就是為阻斷台積電為華為等大陸高科技企業進行代工做準備。

美國媒體也披露，多名國會議員認為，中國「刻意隱瞞」資訊，造成疫情全球擴散，美方應該向北京索賠，其他受害國或在一帶一路上獲得北京借款的國家，也可以要求北京減免債務，做為補償。如果真的付諸實施，疫情結束後，中美關係將陷入民粹沸騰風暴。

台灣的選擇已經很明顯，但展望全世界，沒有一個國家希望和大陸經濟切割，德國、新加坡、約旦等5國甚至提出成立新的全球聯盟，間接呼籲中美避免在疫情威脅下繼續較勁。單邊依賴美國決非台灣之福，台灣必須千方百計避免誤入歧途。

可以說，蔡英文的決定，將在一定程度上左右東西方關係，同時也決定了自己的命運。