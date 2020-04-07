快評》3M的反抗 19:342020/04/07 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1月31日，航警局會同海關查獲123件以郵包將口罩出口的案件。圖為遭查郵包。（航警局安檢大隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普終於向3M公司妥協，同意以商業模式採購口罩。此前川普搬出《國防生產法》，要求3M公司加速口罩生產並停止出口停止，但3M不甩，認為會引起外國政府報復，反而讓美國缺貨更嚴重。 反觀台灣，政府擅自執行口罩徵用及出口禁令，至今仍限定國內民眾購買數量，卻以口罩外交為理由送給外國人。口罩生產與消費都受到政府掌控，與自由經濟背道而馳，反而更像共產分配經濟。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》口罩謀獨是場空 19:112020/04/03 短評 快評》呂秀蓮不是說笑 19:142020/04/04 短評 快評》墾丁黑色喜劇 19:022020/04/05 短評 快評》美國防疫的殘酷面 19:242020/04/05 短評 快評》Zoom轟炸 19:252020/04/05 短評 快評》外交悶鍋蒸口罩 19:542020/04/06 短評 快評》疫後G2加速對抗 19:292020/04/06 短評 快評》病毒拷問人性 19:302020/04/06 短評 言論熱門新聞 中時社論》沒搞懂深層民意，國民黨就真完了 - 中時社論 - 言論 中時社論》當蘇貞昌開始逆時中 - 中時社論 - 言論 徐勉生》口罩無法換世衛大會門票 - 觀點 - 言論 資深媒體人：徐宗懋》美國失控的危機 - 名家 - 言論 方述斌》美利堅分裂國總統 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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