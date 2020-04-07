美國總統川普終於向3M公司妥協，同意以商業模式採購口罩。此前川普搬出《國防生產法》，要求3M公司加速口罩生產並停止出口停止，但3M不甩，認為會引起外國政府報復，反而讓美國缺貨更嚴重。

反觀台灣，政府擅自執行口罩徵用及出口禁令，至今仍限定國內民眾購買數量，卻以口罩外交為理由送給外國人。口罩生產與消費都受到政府掌控，與自由經濟背道而馳，反而更像共產分配經濟。