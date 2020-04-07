個人在美國讀博士時的4個資格考試的領域分別為比較政治、國際關係、美國政治及社會學。在新冠狀病毒的肆虐下，這些領域許多的理論和主張都面臨了挑戰。由於社會學已不再是我授課及研究的領域，因此我將對另外3個政治學的領域提出一些看法。

首先在比較政治方面，上世紀80年代興起的民主化研究，以及90年代以後對民主制度所存在普世價值的認知，在中國崛起後已受到一些挑戰。本世紀興起的民粹主義，也讓比較政治的學者擔憂民粹人物藉著民主制度之名展開新的威權領導，衝擊原本普遍存在制衡力量的公民文化。中國大陸缺乏言論和新聞自由，在新冠狀病毒爆發時，曾受到嚴厲的批判，然而其封城、封省的強硬態度和積極整合資源的因應措施，也讓北京能夠迅速將疫情控制（如果它的數據可以相信）。

反觀民主國家的義大利和西班牙，政府在初期未能採取有效的防範，在疫情擴大後又無法有效做出回應，讓其死亡人數超越中國大陸。同樣是老牌民主國家的法國及英國，對抗疫情的態度與能力也受到質疑。至於目前全球感染人數最高的美國，為了尊重個人自由而太晚實行限制及管控的措施，直到疫情失控後才開始封城及限制旅遊，但顯然為時已晚。這些國家快速增加的感染和死亡人數，引發民主制度有所缺失的討論，似乎威權體制在處理重大公衛危機時，有其一定的優勢。不過，抗疫頗具成效的台灣和歐洲的德國，難道不是民主國家嗎？另外，在民主的美國啟動《國防動員法》後，或許也能有效控制疫情，我們不能因為部分民主國家處理疫情的顢頇而否定民主制度的優越性，只是這方面的辯證一定會持續。

在國際關係方面，1648年建立以國家為中心的國際關係研究，在20世紀後期至本世紀初期受到以國際建制為基礎的體系研究之挑戰，而全球化與區域整合也成為這段期間的主要研究對象。不過，在美國總統川普上台以來，他所推動「美國優先」的單邊主義，不僅促成美國片面退出多邊協議和區域組織，也衝擊原先的體系研究。在新冠狀病毒蔓延後，各國不僅對其他國家樹立人員流動的壁壘，也對貨物交易設下限制，更大量減少國際航班的飛行，並召喚國人返國，讓國家成為國際關係研究重點的走向更為明確。儘管這個病毒的肆虐終究會有結束的一天，但重返國家為中心的趨勢是否會被逆轉，則仍待時間來證實。

至於美國政治方面，過去這個領域很重要的一個研究對象是它的聯邦主義，因為這個憲政設計可以包容美國的的多元社會和區域間的差異。聯邦政府和州政府的權力分配，也是三權分立之外的另一種權力制衡。同時由於州政府和地方政府比較接近民眾，因此更能充分地反映民意，讓一些社會價值可以由下而上，從州的層次逐漸影響到聯邦的層次，是美國民主憲政設計的成功之處。

然而在新冠狀病毒於美國爆發後，川普先是輕看疫情，並將防疫的重擔推給各州，並且表示他沒有任何責任，接著又對許多民主黨的州長做出攻訐，認為他們防疫不力。儘管通過了緊急命令，讓聯邦政府可以有效地徵調民間資源，但川普又在分配的過程中，偏袒共和黨的紅州，而不太照顧民主黨的藍州，讓美國聯邦主義下的分權設計顯得問題重重。然而，美國處理新冠狀病毒的顧此失彼、進退失序，應該是與川普個人的政治性格有關，而不完全是聯邦制度的瑕疵，我們當然可以藉此機會，對中央政府與州政府的權力分配是否需要調整做更深入的研究。

最後，過去研究聯邦主義的重點大多偏重於聯邦政府與州政府的權力與資源分配及雙方的互動關係。新冠病毒的防疫行動，造成容易感染的大都會區市長和州長之間的矛盾，前者希望有更多的管控限制，後者則是以整個州為考量，認為沒有必要將全州都納入封鎖範圍內。美國政治是否有可能除了聯邦政府與州政府權力制衡外，另外再添增州長與大都會區市長矛盾與衝突的研究，這或許將會是未來美國政治一個值得更多開發的領域。

（作者為國立台灣大學政治系兼任教授）