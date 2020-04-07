1988年1月，蔣經國總統倉促離世，沒有明確的指定接班人選。面對突然出現的權力真空，台灣是否會步上8年前，南韓「雙十二政變」軍事奪權的前例，社會充滿了不安與疑慮。

在這樣的時間點，被外界以「軍事強人」看待的參謀總長郝柏村，公開發表電視講話，明確表態，「以過去擁戴經國先生的赤誠，來擁戴李總統登輝先生，服從命令，保衛國土。」

這樣一段話，為經國先生的憲政改革，畫下完美的句點，也讓中華民國的民主自由，從此步上正軌，不受軍權干擾。經國先生或許錯看了李登輝，但是他對郝柏村的信任與授權，郝柏村完整的回報在台灣的中華民國人民身上。

1990年，繼任經國先生任期的李登輝總統，成功連任，邀請郝柏村出任行政院長。李登輝後來自述這是為了「消除郝柏村對軍中的影響力」，其實，這完全是以政客之心，度黃埔軍人之腹。

如果郝柏村真的有「擁兵自重」的想法，那麼就不會一開始就表態效忠繼任總統，為執政初期，權力不穩的李登輝，穩定軍中的人心士氣。

再者，九七修憲前，政府的資源主要是在行政院長身上，總統也難以干涉。以郝柏村的軍事背景，再加上行政院長的權力，如果郝院長願意以資源去討好立委，建立結合立法委員與將領的「郝系」，他未必會在與李登輝的政治競爭中，落居下風。

事實證明，郝柏村只有為國家做事的企圖心，沒有為個人盤算的野心。在參謀總長任內，他嚴格限制佣金代理商介入軍品採購，當時筆者服務的事務所，協助擬定軍購合約的「排佣條款」，也果真在20餘年後，為中華民國贏得美金5.9億的民事賠償。這不能不歸功於郝柏村總長「超前部署」的思維。

而在行政院長任內，他對立委、縣市長們「討糖吃」的要求，也往往是不假辭色；相較之下，李登輝後來能夠大權在握，成為國民黨的唯一強人，部分是因為引入「黑金」的勢力，也讓國民黨背上罵名。

回顧歷史，郝柏村雖然當了一輩子軍人，但是在解嚴之後，他的堅持都能符合民主的價值，憲政的規範。

1990年2月11日，國民黨臨中全會要決定國民黨總統大選的提名人選，當時郝柏村發言支持「票選」（有別於舉手），那不是因為他支不支持特定人選，而是對人事「票選」的「無記名」原則，更符合民主的價值。外界以「二月政爭」來稱呼當年國民黨的權力角逐，這就像在說賴清德參加民進黨的黨內初選，也是「政爭」一樣，實有汙名化之處。

擔任行政院長時，對於總統的人事任命，郝柏村若真的無法認同，也會堅持不予副署，讓總統不悅。但行政院長的「副署權」是當時憲法的規定，也是對總統權力的制衡，郝院長的堅持，合憲合法，這也顯示出郝柏村重是非，不輕易妥協的風骨。

但也不要以為郝院長一點心眼也沒有，事實上，郝柏村先生對於政治，非常地了解。1990年9月，為以人道方式安全遣返偷渡來台的人，兩岸紅十字會簽署《金門協議》，身為紅十字會總會祕書長的筆者也恭逢其盛。「金門」這個當年非常敏感的地點，就是郝院長建議的。八二三炮戰時，郝柏村在金門最前線擔任指揮官，由他來建議，金門成為以人道做為兩岸破冰的起點，是最有意義不過。

一個真正的軍人，深知「勝兵先勝而後求戰」，無視於兩岸量體差距的義和團主張，是老將軍最嗤之以鼻的。郝柏村曾說，「兩岸關係的框架，其實在1972年，由美國和中共兩個強權所決定的」，台灣內部再怎麼小打小鬧，也不可能超過本身實力的限度，今日來看，果然如此。

郝柏村對台灣社會的建言「棄獨、不武、緩統」，棄獨，是現在民進黨也實踐的，「不武」，是人類共同的願望，至於「緩統」，就是現在不統，將來統不統是將來的事，這是給兩岸都留一個下台階，民進黨有什麼好反對的呢？

兩岸統一，如果是「大統小」，「強統弱」，這個標準都是對台灣不利，我們唯一的、最大的優勢，在於「是統非獨」，這也就是郝院長「一國良制」（或筆者「良制一國」）的精髓所在！

（作者為律師、法學教授）