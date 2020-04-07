新冠肺炎的流行已經4個月了，全世界超過130萬人感染，所謂的歐美先進國家更是慘不忍睹，這場人類與冠狀病毒的「世界大戰」，看來仍要延續相當長的時間。雖然熱衷政治的各國元首已經漸漸覺醒，但是對於現實狀況的扭轉與災情的減輕，作為上看來仍然有一段落差；畢竟人類有一定的「惰性人性」，這樣的弱點修正確實很難一蹴可及。

所謂「西方先進國家」所犯的防疫錯誤，對一般人而言，都漸漸的明朗化了；反觀目前暫時被國際稱讚的台灣防疫工作，確實仍有許多不足與破口，已經接近要爆發大流行的起點。

台灣對於新冠肺炎的防疫恐怕很難避免大流行，筆者認為原因如下：

1、看到清明節假期的人潮，這與台灣人民的常識智商成反比！社交距離與則成正比，一般百姓的僥倖心理仍然很高，宣導教育與配套作為明顯仍不足。

2、不明來源的病例仍然很多，台灣似仍無決心做普遍性的篩檢。然而，普篩是根絕性防疫策略之一，在資源有所不足的情況，可以快篩為手段，但特別是血清抗體快篩法，更要特別留意產生偽陽性的案例，與可能產生的後續困擾。如何在不同的地區擴大精確與可量化的病毒遺傳分子檢驗（RT-PCR)能量，在其他國家有先例可循，中央流行疫情指揮中心不應該再遲疑等待，不擴充普篩能量，就可能落入必須擴充負壓病房的困境。

3、無症狀的感染已經是一個普遍的現象，防疫的困難度早就大幅提升，而且感染後病毒的強度與毒性沒有什麼太大的差異；指揮中心更少了對長距離氣懸膠微粒感染的預防考量與措施。

4、受病毒感染後，症狀的呈現越來越多樣化，可以說沒有什麼典型症狀可言。說明了病毒的變異性與變異速度很快，未來也恐難有恰當的疫苗，此仍未見指揮中心有對策考量。

5、病毒來源於不同的地區與國家，透過不同的人種傳播，所以病毒的變異方式也呈現多樣化，將十分難以掌握，目前也沒看到有對病例更細分的科學性病毒分類。

6、對於境外移入的案例與本土傳染的案例，指揮中心常僅做例行性的報告，未仔細區分了解，而兩類增加的百分比，與兩類案例的後續感染擴增係數（R 值）趨勢，均未加以公布讓人民了解，防疫只做了一半。

7、相對於其他國家，目前台灣的防疫狀況略顯優勢，但是已然出現了不少驕傲的心態，將成為後續防疫工作努力的絆腳石，所謂行百里半九十也！可能功虧一簣，防疫工作如同作戰，怎可驕兵？

8、指揮中心的作為似乎進入了習慣性的例行常態，或有高度的媒體收視率，但是漸漸地失去了突破積極性，配合著外在「政治口水」，如果培養了自滿心態，看來新的案例應仍會持續增加。

筆者認為在疫苗與藥物研發生產的同時，除了不斷宣導與教育人民，強制群眾在風險地區戴口罩、避免接觸性感染、保持合乎科學的社交距離外，追蹤隔離與普遍篩檢的確是重要的防疫兩大盾牌，實質上缺一不可。指揮中心必須在短期內充實這些防禦策略上所需要的資源，以強化策略的執行，才能防堵現行「防疫決心的缺口」。若不及早改善，等疫情擴大後將更難因應。

（作者為國立台灣師範大學化學系教授、中華民國環境分析學會常務理事）