當前，美國疫情嚴重已經超過中國，新冠肺炎確診人數高居全球首位，因病死亡人數亦節節攀高，失業人口更爆增數百萬，恐形成自二戰以來最大危機。美國前國安顧問季辛吉4月3日，在《華爾街日報》撰文表示，新冠病毒將永遠改變世界秩序，美國領導人應保持克制，確定應對優先順序。

川普已於3月下旬與習近平通過電話，表達對「中國抗疫工作的敬意」，未再使用「中國病毒」，還強調美、中兩國應密切合作抗疫。習近平則回應表示，「病毒是人類共同敵人」，中、美兩國「合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確選項」，讓中美合作對抗新冠病毒露出曙光。

不過，川普政府仍繼續準備「敲打中國」新措施，加強管制使用美國晶片製造設備與技術的公司，對華為、中興等中資公司供應高階晶片，以阻斷華為、中興在5G網通設備產業領先地位，不僅嚴重衝擊到台積電營運績效，並讓美國的晶片業者英特爾、高通、博通等公司面臨巨額的中國市場損失。

2、3月間，「新冠病毒」在全球擴散蔓延，共軍機、艦以「遠航長訓」為由，頻繁編隊繞行台灣周邊並跨越中線，頗有對台「秀肌肉」並警告美國態勢；同時，美軍也在西太平洋海、空域展開大規模聯合演訓，並派出軍機、戰艦在台灣周邊活動，更讓日趨緊張的美中台關係雪上加霜。隨著520蔡總統連任就職演說迫近，逐漸趨緊的台海情勢並未因疫情威脅而緩和。

現階段，中國在疫情擴散全球之際，已經對89個國家與4個國際組織展開醫療資源援助行動。近來，川普雖強調「要與中國合作對抗新冠病毒」，以降低疫情對美國與全球經濟的衝擊，不過，美國府會槓中鷹派氣燄仍盛，認為美、中爭奪全球主導地位趨勢已定，雙方競爭對抗還會持續數十年。在新冠病毒疫情結束後，川普政府若繼續「敲打中國」，仍將重塑全球地緣政、經、科技分界線，並形成美、中兩大陣營對抗格局。

台灣在美、中競爭詭譎夾縫生存發展，若貿然拋棄「維持民主現狀，友美和中」平衡智慧，選擇「擁美日，抗中」路線，恐將成為中美交鋒競技場，未蒙其利先受其害。另，川普政府若為轉移國內疫情失控焦點，拿台灣刺激北京引爆台海危機，或者習近平政權需要找到疫情紛擾出口，把台灣當成替罪羔羊，對台灣都可能構成生存發展威脅。因此，台灣在歡迎美台關係提升合作質量時，仍須想辦法維持兩岸溝通以「預防戰爭」，並保持善意、一致、可預測的大陸政策。

同時，台灣在美、中競爭詭譎多變之際，更應呼籲雙方正視戰略互疑根源，共同處理新結構利益矛盾，增信釋疑，營造美、中、台三贏格局，以防範美中關係惡化成對抗格局，讓台灣面臨被迫選邊惡夢。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）