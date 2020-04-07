白宮例行疫情新聞簡報會，美國哥倫比亞廣播公司(CBS) 的特派記者江維佳槓上川普，質疑第一女婿庫許納曾說「國家儲備應該是我們的儲備，不屬於各州政府」，其口中的「我們的」究竟何所指？不料招致惱怒的川普當場痛斥：「妳應該為自己感到羞恥」。

江維佳是位優秀的華裔記者，她提出的問題不僅點中美國憲法裡聯邦與各州的權限詮釋，同時也反映了此次防疫行動裡中央與地方的衝突癥結。大難當前，白宮卻在全國醫療資源上欲大權一把抓，但又一再拒絕中央防疫主管佛奇的建議，由聯邦政府發布全國性的「居家避疫」強制令，任由各州各吹各的調，導致先機喪盡。

原本已經手忙腳亂的白宮疫情因應，有了庫許納的神來一筆，更難掩多頭馬車的尷尬。庫許納領導的白宮「影子」防疫小組，其權力早已凌駕聯邦疾病防治中心（CDC） ，值此關鍵時刻，聯邦政府又放任政出多門，真讓各州政府及人民不知所措。

不久前CDC終於宣布全民需戴口罩的建議，川普卻又表示「可能很好，但這是自願的，我不會這麼做」，充分暴露其性格中的傲慢與不尊重專業。

近日許多媒體紛紛質疑，「羅斯福號航母」上不少官兵染疫的實情，僅因率先由反川普色彩濃厚的《舊金山紀事報》披露，具備完整軍事資歷及廣受士兵愛戴的上校艦長，便遭代理海軍部長以「喪失專業判斷」的理由解職，請問川普又如何叫人民信服僅以商業投資見長、卻毫無醫療專業背景的庫許納？

川普此次試圖利用全盤掌控與分配國家儲備資源，來強迫各路諸侯俯首聽命及拉抬11月總統選情，更是司馬昭之心。

身為民主黨最大票倉的加州州長紐森，早知不會得到川普的好臉色，月前便派專機赴中國搜購口罩及呼吸機。消息一出，財務狀況較好的其他各州不顧中央勸阻紛紛跟進。繼民主黨紐約州長葛謨每天炮轟跟川普要不到基本醫療設備後，同樣面臨醫療資源不足困境的馬里蘭州長霍根，亦一躍成為極少數敢直接槓上川普的共和黨地方諸侯。

身為全國州長協會主席的霍根直言：「馬州收到的N95口罩、呼吸器以及手套等物資，遠不及向聯邦提出的需求，我們非常不滿意」，並在川普公開宣稱全美檢測試劑數量足夠時，毫不留情地打臉：「他說的不是真的，根本沒有發送給許多州。」

2016年川普當選總統後，被《時代》雜誌評選為當年風雲人物，並專門派遣製作團隊至「川普大廈66樓」的空中別墅為他量身拍攝封面肖像，可是出刊時，卻在下方的職銜寫上「美利堅分裂國總統」，莫非這份享譽全球的百年雜誌早有先見之明！

（作者為作家）