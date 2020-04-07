在霍拉馬巴德，禮薩帶我一起去了他和朋友們的周末戶外活動，到一個山裡野餐。一大早到了集合的地點，發現原來有這麼多人。有好幾輛破破舊舊的中巴車，像是上個世紀淘汰下來的，吃的喝的都在包裡準備好了，我因為是客人，什麼也不需要貢獻。開了快一個小時，然後進入山路，就知道為什麼要用這麼破的車，顛簸到不能再走的時候，我們下車，在一個山谷裡，旁邊就是一個遊牧部落盧里人（Luri）的營地，養著雞和羊，好奇走進他們的帳篷裡參觀，雖然很簡陋，但也鋪了好看的地毯。

然後又步行到野餐的地方，順著河道，可以利用的平地上都已經坐滿了伊朗人，像野花盛開而點綴起來的綠草地，大家隔著合適的距離，開始紮營，其實就鋪開毯子，把食物拿出來，煮茶，做飯等。

那一片在山裡滿眼翠綠的地方，河水冰涼，想捲起褲管淌水過去，試了試就放棄了。不知道到底有多少伊朗人躲在這裡野餐，很多脫離大部隊的家庭，藏在某片樹葉之後，路過的時候會給我們打招呼，看到我這個外國人，好奇地問問題，被一家又一家邀請坐下來喝茶和吃東西。食物太豐富了，他們真的很用心在野餐啊。

坐著也要一直跳舞

這裡和離庫爾德人聚居的地方很近，也有不少庫爾德人，午睡之後，音樂響起來，大家肩並著肩，拉著手，中指勾著中指，起腿又落下，前進又後退，跳起了庫爾德人的舞蹈。我想起來在伊斯坦堡的一個深夜，在博斯普斯海峽的岸邊，幾個庫爾德人也這樣並肩跳舞，朋友說他們能這樣跳一個晚上。

我覺得伊朗人也可以這樣一直野餐下去。這就是他們生活的一部分，我想不出任何理由來打斷他們這樣的樂趣。

傍晚坐車回去的時候，公路兩邊還有很多在野餐的伊朗人，有些才剛剛趕到，剛剛鋪開毯子而已。車裡放起我聽不懂的伊朗音樂，大家跟著唱起來，禮薩像車裡的其他人一樣，勾起我的手指，雖然是坐著，也要一直跳舞才行。

可能因為是穆斯林也可能是伊朗人就是如此，同性男子之間的身體接觸並不避諱，兩個牽手而行的男性並不鮮見，在德黑蘭見到比我年齡小的阿米爾，我說了一個笑話之後，還被他摸了臉。在水果店等一個朋友買東西，一個大叔在給我們拿完葡萄之後，還摸了我的臉。我被摸得一愣一愣。

德黑蘭也是一個人口巨大的城市，地鐵乾淨整潔，高峰期和北京一樣擁擠，地鐵裡也是唯一看到乞丐討錢的地方，更多是身上掛滿各種小商品的小販，塑料手槍，襪子，圓珠筆等等，在車廂裡穿梭叫賣，他們看上去都是打扮體面的中年男人。還看到一個在地鐵裡跪著行走的小姑娘，一直埋著頭蜷行，給乘客擦皮鞋討錢，很多人都把腳縮了起來。

換匯業務供不應求

從德黑蘭的菲爾多西廣場向南走，都是換錢的地方，這似乎是伊朗唯一看起來蓬勃的行業，換錢的地方總是人滿為患，因為貨幣貶值，換匯業務供不應求，每天開市之後，去晚了錢都換完了，然後只能求助在商店旁邊聚集的黑市小販（這麼光明正大，似乎也不能再稱呼是黑市了），用計算機砍價。

在德黑蘭有幸認識幾個在德黑蘭大學教漢語的中國人，慶幸他們的工資不是按伊朗里亞爾發放的。想起來在古巴的時候，為了掌握外匯，那裡同時用兩種貨幣，伊朗會不會也步入那樣的境地呢。至少從商店裡的商品來看，伊朗要比古巴好太多了。

因為被制裁的經濟困境，伊朗的收入比不上中國，雖然中國的地區差異很大，但伊朗的物價也不高，國家也肯定在控制物價，不然在這艱難時世，伊朗人怎麼會滿意。伊朗的油價因為政府補貼非常便宜，一升汽油人民幣一塊錢都不到，與此有關的交通運輸成本也低了。

在伊朗我只在後半程的一段路上在路邊搭車，一來是外邊太熱了，二來我不會波斯語，大部分伊朗人不會英語，溝通困難的情況下，搭車的樂趣就少了很多，三是如果搭車是為了省錢，在伊朗確實沒必要。

伊朗基礎設施底子不錯，公共交通發展得也很好，重要的是交通價格低廉，兩三百公里的路程，vip大巴二十塊錢不到，這和我當時剛離開的石油完全依賴進口的土耳其有著巨大的差異，土耳其的長途汽車票價感覺可以追上歐洲，同樣的距離有伊朗的四五倍多。市內的出租車，如果用打車軟件，價格更是便宜得不可思議，我和法國朋友在伊斯法罕的用Snapp搭車，看到價格，都覺得不好意思，太便宜了，每次都多給了一點。

伊朗的私家車數量並不少，許是因為貿易限制，最常見的是兩種國產車，因為排放標準或者引擎技術的關係，這也是伊朗尤其是德黑蘭地區空氣汙染的一個因素。在伊朗能看到越來越多的從中國進口的汽車，這和中國的手機在這裡很流行一樣，畢竟這個世界上繼續和伊朗做生意的不多了。在伊斯法罕的一個博物館裡參觀的時候，認識一個國內IT科技公司的技術人員，說是過來和伊朗想發展數字貨幣的業務有關。也難怪，他們自己的貨幣現在實在是脆弱不堪。

出國旅行異常困難

貨幣的巨大貶值意味著出國旅行異常困難。我在卡茲文（Quzvin）的警察局辦理續簽的時候，屋裡的伊朗警察翻我的護照，用波斯語問我話，一臉驚訝，我以為是護照有問題，朋友哈迪翻譯說，他問你怎麼會去過那麼多地方，哪來的錢。

我當時心情不算好，因為續簽白跑了幾趟，懶得回答。但又想起來如今政治和經濟形勢，出國對於現在的伊朗人是算是奢侈的事情，因為經濟制裁，伊朗貨幣里亞爾貶值了三分之二，他們即使能出去，也會覺得消費困難，又憐憫起這些警官，更何況伊朗護照可能還不如中國的好用。

在加拿大畢業的時候，折騰工作簽證的事情，同樣喜歡旅行尼日利亞的朋友說起不同國家的護照待遇，說加拿大人可能真的不知道自己生來就有一些別人沒有的優勢吧。

（《走進伊朗》之三）（李鏡合／北京）