海軍又開始與法國打交道，近日向法方採購拉法葉艦電戰干擾系統，約8億餘元，數字不大，但是個開頭，在法方賠我拉艦佣金弊案257億元後，海軍很長段時間與法方沒往來，這筆軍購交易，代表雙方關係解凍，近日甚至傳出在重談拉艦性能提升案，預算逼近千億元，儘管海軍要外界勿妄加揣測，但這下有競爭對手，中科院要緊張了。

海軍和中科院的恩怨，寫兩本書都說不完。最新的例子是海軍造新一代飛彈巡防艦，執行進度嚴重落後，形同停擺，因中科院的戰系研發還搞不定，今年才能完成海上測評。

就以軍艦垂直發射為例，軍方官員感慨，連海軍實力最弱的菲律賓，最近向南韓訂購的軍艦都有垂直發射功能，我們還比不上；如果造新一代艦，結果還是沒這功能，還不如不做。

此外，新一代飛彈巡防艦的相位雷達，中科院怎麼研發，就是有一定體積，不能再縮小了，如此，船的噸位也受影響；學界有這方面技術，中科院卻看不上眼，認為那是「學校習作」，海軍官員不管，早就瞞著中科院私下接觸了，很可能也支持了研發經費。

再說拉法葉艦的垂直發射，6艘拉法葉艦加裝ASTER-15型防空飛彈，過去曾有法軍火商不斷向台灣遊說，扁政府期間，軍火界盛傳，台灣已決定將拉法葉艦送回法國洛里昂造船廠加裝這型飛彈，據傳法方開價90億法郎（當時匯率換算約500億台幣），過高，最後沒談成。另2008年鐽震案時，還傳出法開出千億元天價。但也有一說，在大陸壓力下，法方刻意拉高價碼，要我「知貴」而退。亦即法國根本不想出售這型敏感飛彈給台灣，因此開出天價，讓我打退堂鼓。

加上當時中科院傳出，其自行研發的艦載「天劍二型」防空飛彈和垂直發射系統已經驗證成功，可以裝在拉法葉艦上，於是軍方和法交易沒談成。

由於採垂直發射，ASTER飛彈的向量推進噴嘴有12G動力，這是中科院一直無法突破的技術關鍵，加上空氣冷卻技術等研發瓶頸。海軍等中科院，等到快白了頭。中科院一直搞不定，最後不得已，前幾年向美商洛馬公司買了幾套美製防空飛彈垂直發射系統，擺明就是買來要抄的。

在馬政府堅持拉法葉艦佣金案提告求償前，法方一直希望能私下和解，或是以軍火交易取代，其中一案即拉艦性能提升，但我未同意。等到我官司打贏，法方賠錢，雙方軍事關係急凍。因此，這次台法8億的軍火交易，有其象徵性。不過，在蔡政府大力推動國艦國造之際，拉艦性能提升案，如果要做，很可能是中科院與法方各吃一半，合作完成。