民進黨政府藉著新冠肺炎疫情操作政治，先是針對中國大陸處處算計，包括想要比照美、日等國派專機撤僑，藉以凸顯「一中一台」的政治意涵。近日更不顧武漢地區台灣人民舟車勞頓，創造出上海「類包機」，令兩岸人民搖頭嘆息。

先前大陸疫情日趨嚴重時，民進黨政府立即以「自救才能救人」為由，宣布禁止口罩出口。雖然世衛組織明訂不得以地名作為疫病名稱，民進黨政府卻始終以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎。

當美、中較勁從貿易、科技擴大到疫情之際，民進黨政府與美國發表合作抗疫聯合聲明，藉以向中共示威。日前更如法炮製，與捷克發布抗疫合作聯合聲明。以上種種使得兩岸關係雪上加霜，以致大陸指稱民進黨政府是「以疫謀獨」。

大陸疫情趨緩後，開始派遣抗疫專家，並提供醫療設備、口罩與防護性設備，援助義大利、西班牙、荷蘭、伊朗、土耳其、伊拉克和委內瑞拉等國。大陸的援助，引起國際關注與歡迎，大為提升中國大陸國際形象。

民進黨政府眼見對岸有谷底翻身之勢，趕緊由蔡英文總統宣布捐助1000萬片口罩給疫情嚴重的地區及友邦。美國國務院除了感謝台灣捐贈200萬片口罩，更稱讚台灣是「真朋友」。美國認為台灣為防疫領袖，應成為世界衛生大會觀察員。

台灣抗疫成效有目共睹，捐贈口罩也是美事一樁。但是民進黨政府一連串的「防疫外交」與「口罩外交」，背後充滿了政治意圖。企圖在國際間形塑台灣抗疫成功，有意願、有能力協助世界對抗疫病的正面形象，目的不外乎爭取各國支持台灣參與世衛組織。可是用美麗的面具，並不能騙取世衛門票。

事實上，美、日、歐盟一向支持台灣參與世衛組織，可是自從2017年台灣再度被排拒於世衛組織之外，迄今未能重返世衛。因為核心問題未獲解決。世衛組織3月30日就台灣參與問題發表聲明指出，台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員，並宣稱台灣並未排除在國際防疫體系之外。世衛秘書處仍然按照既定程序，與台灣的衛生專家和相關部門合作，對於疫情能夠快速有效的應對，並確保訊息流通。言下之意，台灣不是觀察員，並不影響台灣人民的權益。

2017年世衛組織官員曾公開表示，世衛沒有邀請台灣出席世界衛生大會，是因為台灣與中國之間並沒有「兩岸諒解」。2019年3月世衛組織發言人林德梅耶也重申，先前是基於「兩岸諒解」才發給台灣邀請函。若這種諒解「不存在」，世衛組織就不會發出邀請函。

世衛大會將於5月17日舉行，以目前的兩岸氛圍，北京應該不會同意世衛邀請台灣與會。民進黨政府造成兩岸關係惡化，即使做出一連串的防疫外交，也只能在世衛組織周邊製造聲浪。沒有兩岸諒解，1000萬片口罩也無法換來世衛大會的門票。

（作者為退休大使）