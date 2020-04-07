台灣捐贈千萬口罩給歐美各國，引起很多國人不滿，稱其為「凱子外交」，只為了搏取外人網路讚美「防疫有成」聲量，及可能會挺台入WHO口惠不實的承諾。為此，本月4日行政院長蘇貞昌表示，台灣口罩已可滿足85%人口的需求，意即台灣已能助人。目前在台灣，搭公眾交通工具、搭小黃要戴口罩，進醫院要戴口罩，上學要戴口罩，逛市場、進公眾場所、大賣場要戴口罩。日前，新北市政府要求入公家單位洽公要戴口罩，搞得台灣還真隨時隨地無所不戴了。但是，中央防疫單位僵硬的口罩實名制政策，兩周只能購買9片，對很多人是不夠的。難怪新北市長侯友宜不以為然地認為，可捐外國人口罩，但要優先滿足國人的需求。您說，台灣不缺口罩嗎？

筆者不想花一兩個小時排隊買口罩，也不懂如何上網預購，所以蘇院長常掛嘴邊「百姓有口罩可買」的德政，至今仍無福消受。不過，為了規定，為了禮貌，口袋準備有用過N次的一片口罩，到有「強制規定」的場合，為免異樣的眼光，都會戴上口罩，算是為了別人而戴的。香港大學教授研究指出，病毒在口罩外可存活7天，在內層4天，而建議不要重複使用。其實，一旦台灣有嚴重的社區傳播疫情發生時，筆者怕死，一定不敢再戴用過的口罩了。防疫單位要超前部署宣導，戴口罩外出，返家要更換新品，不要重覆使用。不過，這樣口罩不足的窘態就會顯露出來。

5日陳時中在防疫記者會中示範表演電鍋乾蒸口罩，說這樣口罩可重複使用4至5次。6日居然馬上推出電視防疫宣導短片「口罩如何重覆使用」。蘇貞昌常掛嘴邊，口罩充裕的台灣，竟要如此宣導口罩重覆使用。外交部7日又宣布，下一波將捐贈新南向國家100萬片口罩。網友戲稱「送電鍋吧」，是打臉充胖子嗎？

防疫中心至今仍未宣布台灣有社區傳播疫情發生，不就是表示沒有病毒在社區內流竄嗎？難怪有人進醫院或搭車沒戴口罩受阻，自覺沒有理虧而會大聲咆哮了。陳部長不常配戴口罩，莫怪日前在某公共場合中，將口罩戴反了。很多小百姓不常帶口罩出門，到了車站不能搭車，急得跳腳，又沒時間回家拿。由於口罩已被官方列為防疫管制物資，請問陳部長，去哪買口罩應急呢？很多民眾都不解，既然台灣口罩充裕，為何要乾蒸口罩，而且車站、超商要現買口罩而不可得呢？

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）