紐約新冠肺炎感染人數持續激增，中央公園已被改建為野戰醫院。（圖／美聯社）

如果你是一位美國人，從外地到紐約工作，現在紐約新冠肺炎疫情突然成為全美的傳播中心，怎麼辦？正常反應就是跑回老家，一開始一些人跑，接著就是很多人跑，連紐約本地人也跑。因此，防疫第一步就是把紐約封住，把最大的病源困住，集中檢疫醫治，再去追蹤過去兩周從紐約到外地的人的情況，分成不同的區塊檢疫解決。

問題是美國並沒有這麼做，於是病毒源源不斷的流向全美，結果防疫就只能追著病毒跑，再多的醫護人員，再多的醫療器材，都永遠追不上情勢。微軟創辦人比爾蓋茲一開始就主張美國忍受一時的犧牲，封國、封州、封城8周，不然以後會更糟，然而美國的國家體質不容許這麼做。紐約州長郭謨就說，如果聯邦封鎖紐約州，等於是向州宣戰，所有的州長都反對本州遭到封鎖，說違反憲法。目前美國的疫情顯然已經失控，根源正是美國平日引以為傲的優點。

不似中國，歷史上經過水災、蝗災、旱災、兵災和飢荒等無數災難，任何一場災變都可能帶來屍骨遍野的慘狀，如此產生了集體主義以及權力集中的快速社會動員的生存法則，經常被迫痛苦犧牲一部分的人，以保住集體的生命；美國剛好相反，地廣人稀，資源豐富，除了南北內戰和地域性的小天災外，基本上沒有大災害，也無強鄰威脅。幾次大戰都不是在美國本土。

美國人從未經歷源於內部的全國性災難。美國夢就是個人努力就會成功的保證，不會有大環境粥少僧多的困難。個人的創造力可以充分發揮，社會福利制度則常被當成「培養懶人」。由於要求政府盡量少干預，公共事業如交通、能源、製造、醫療和教育事業等均私營化，演化成金錢至上的社會運作，加上家庭制度瀕臨瓦解，喪失吸納個人挫折的社會能力，造成大批無家可歸的遊民。美國式的個人主義、自由主義及資本主義能獲得成功，前提是物質資源可以無限地供應，個人自由可以不受限制。一旦這兩根支柱動搖了，美國就會陷入體質不適的癱瘓和混亂危機。

新冠病毒是美國的超級天敵，它不怕軍事強權，也不在乎金融霸權、貿易霸權等，相反的它只要侵入航空母艦幾個人，就足以讓整艘超級戰艦失去戰鬥力。新冠病毒以人為載體，隨著人的快速移動而四處擴散，因此，唯一的剋星就是「限制個人自由」，而這恰巧是美國體質最排斥的，於是就發生目前的混亂：疫情快速惡化期間，聯邦和州政府互相責怪。2兆美元紓困方案通過，不過個人領到錢卻需要4到5個月的時間。短短兩周內，已有近1000萬人提出失業補貼申請。奉命生產醫療器材的大企業，目前還在考慮能否回收？各家醫院也同樣在精打細算，美國自豪的優點包括個人自由、企業自由、開放社會、反覆辯論、權力制衡等，都為病毒席捲全國開了大門。

當美國生產、消費、金融等事業長期大幅萎縮時，再富裕強大的國家也難以支持。現在許多人不只搶購民生物資，也爭購槍械彈藥，以預防「飢寒起盜心」局面的出現。如果擋不住，疫情失控就會變成經濟失控，然後是社會失控。可以想像，當美國痛苦地重新站起時，那將是很不一樣的世界。