新冠病毒肺炎幾乎成為全人類唯一重要議題，台灣也不能免除，而台灣的抗疫表現獲得世界各國高度肯定，民進黨政府因而得到民意超高肯定；受到防疫表現庇蔭，民進黨的支持度也水漲船高，民進黨立委受到民眾高度青睞。

根據旺旺中時媒體集團最新民調，民進黨立委滿意度最高，有高達57%的民眾滿意其問政表現，其次是時代力量的46.4%；首次進入國會的民眾黨也有31%滿意、不滿意39.8%；國民黨立委的滿意度墊底，只有22.8%滿意，而有高達57.1%的民眾不滿意。這個結果，對於剛在年初慘遭重創的國民黨，不僅顏面無光，更讓外界強化了「國民黨還有救嗎」的嘲諷。

由於蔡英文總統囊括817萬張選票創下歷史紀錄、民進黨狂勝蟬聯完全執政，國民黨還在療傷止痛，疫情緊接著又搶走了所有的注意力，全民團結、防疫至上的社會氛圍下，也相對壓抑了在野黨發揮的空間。這個民調結果未必理性公平，卻殘酷地反映了當前台灣民意直接的觀感，甚至可說是一種既定的刻板印象；說明了國民黨必須做出更大的努力與表現，才可能扭轉民意的成見，沒有積極的表現只會更加深成見。

之前在國民黨補選黨主席期間，從競選的主張論述到選出史上最年輕的黨主席，並沒有激盪出社會足夠的火花，即使當前泛藍陣營最關切的「罷韓」風暴，似乎也因為自我否定、或是擔心激起反彈，而完全收斂壓抑；彷彿不到1年前曾經翻天覆地的「韓流」就這麼船過水無痕，所有的熱情與信念都只剩下挫折後的幻滅。

眼看疫情仍沒有盡頭，國民黨不知何時能跳出這個困境，就算疫情結束，也難以確認國民黨是否還能重振生機。如今藍營政治人物與支持者本身的洩氣，以及充滿失敗主義的無奈與茫然，這才是最大的危機。

民意變化敏銳且快速

要想改變民意對國民黨的觀感，進而找出新的活路，一是要看政黨路線的主張論述，是否合乎民意的主流價值，二是要看該黨政治人物的表現，是否能夠得到社會的肯定。而台灣的民意變化敏銳且快速，又必須分別從短期民意、長期民意來梳理認知。短期民意極易與選舉因素互動影響，如此次大選的《習五條》、「一國兩制」促統施壓、香港反送中風潮、民進黨操作網軍與控制媒體、推動《反滲透法》恐嚇，以及藍營內鬥分裂等效應，這些因素都綜合造成國民黨的大潰敗；但長期民意就必須拉高層次來看，才能擺脫階段性的民粹干擾，掌握穩定的大局趨勢。

兩岸和平是主流民意

此次大選結果因綠營的刻意導向，以及某些大陸輿論的誤判而被視為獨派路線的大勝，但根據政大選研中心最新發布的2019年民調，偏獨主張者占26.7%，在選戰因素激化下雖有所增高，仍有近6成的人傾向維持現狀，這才是台灣真正且穩定的主流民意。而以該項在選舉前夕的民調來看，占民意多數的維持現狀派，對蔡英文的兩岸關係處理表現不滿意度略多於滿意度；從政黨認同來看，中間選民同樣是不滿意高於滿意，顯示蔡在選戰中雖主打反中牌，但兩岸政策並非其勝選的關鍵主因。

「拒統」雖是台灣目前透過選舉展現的主流民意，但「維持現狀」的內涵其實充滿各種可能性與變數，更重要的是，真正想維持現狀，也為台灣未來保留更多的生機、發展與可能性，我們就必須持續維持兩岸的和平交流、共存共榮，絕無撕破臉、對著幹，甚至兵戎相見卻能維持現狀之理！而且選戰固然能激起一時的統獨對立、激情撕裂，但絕不能影響到兩岸的理性利害、長遠禍福！

以民進黨政府在一黨獨大下對民主政治的扭曲、派系內鬥的激化、搶食國家資源的醜態，以及撕裂兩岸的後遺症，目前的高聲勢必將很快下滑。像國民黨這樣一個還擁有絕大多數地方縣市版圖、國會最大監督力量的政黨，不應該、也不需要懷憂喪志，更沒有任何理由繼續怠惰失能下去，讓民進黨把短期的效應顛覆成長期的民意；否則等到下次選舉，會連最大在野黨也做不成，那就真的要被掃進歷史的灰燼裡了。