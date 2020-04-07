中國國民黨於日前成立改革委員會，分設「兩岸論述」、「組織改革」、「青年參與」、「財務穩健」等四組；這四組中與中國國民黨的中心思想關係最為密切者，自然是「兩岸論述」組。兩岸關係所涉領域甚廣，舉凡政治、法律、經濟、軍事、文化等，無一不重要；這些不同領域唯有在正確的中心思想指導下，才有可能縱橫捭闔，發揮合力作用。

中國國民黨陷入低谷的主要原因，就是兩岸政策長期陷入迷走狀態。台灣有許多智庫媒體，有者引用美國數據，有者引用大陸官宣，有者自行研判分析。然而，對兩岸情勢的研判，永遠必須以國際局勢為經緯，在充分掌握大陸與台灣內部狀況後所進行的動態綜合研判；其中最重要的信息，肯定是大陸官方與大陸民間所共同形成的大陸因素。在兩岸關係的研判中，僅僅引用單一或少數來源所做成的決策，冒險成分太大，失準不令人意外。台灣的各類智庫意見中，有少數極具見地，但恰恰是這一類醍醐灌頂的看法，中國國民黨長期視而未見，聽而未聞。簡言之，中國國民黨近30年來的兩岸政策，可以用以下幾句話概括，就是「對各方數據，無能精確篩選，無力深入解讀，現抄現賣，莫衷一是；莫名其妙的成為大陸武統台灣的揹鍋俠，自陷曖昧尷尬的失格立場；台灣地區成了中國國民黨政治版圖的全部想像，無視建黨初衷，放棄對全體中國人的莊嚴承諾，自絕於最大藍海。」

中國國民黨的兩岸政策之所以糊塗至此，最關鍵的因素乃是在後經國先生時期，台灣的大陸常識日益匱乏，所有政黨的目光均侷限與集中在台灣地區的一個個具體政治職務上；在缺乏大陸常識下所擬定的兩岸政策，只能是離現實越來越遠。慮及兩岸關係，中國國民黨應當立刻摘掉缺乏常識的眼鏡，回歸到用「常識」看問題，在「常識」鏡片的掃描下，兩岸關係的本真面貌將能看得一清二楚。

當前的Greater China，就像是一所中國學校，這裡面有好幾個班級，體量最大的是大陸班，體量袖珍的香港班、澳門班已先後進入大陸班的勢力範圍。由於大陸班的班幹部對港、澳班的班長任免，有實質影響力，所以港、澳班的歷屆班長，均以大陸班的班幹部為馬首是瞻。由於近20年來，香港班的房價、物價騰飛，多數香港同學的生活質量嚴重下滑，香港班有不少同學對大陸班心存憤懣，但只能上街抗議，並沒有什麼更好的解決辦法，香港班陷入了極大困境。

當前台灣班中最主要的學生群，乃是中國國民黨與民主進步黨。70多年前，中國國民黨同學在大陸班當班幹部時，先盛後衰，最終被中國共產黨同學KO出局，被迫逃到台灣班避難求生。一開始幾十年，中國國民黨同學對台灣班其他手無寸鐵的同學，實施戒嚴手段，霸占了班幹部職務近40年。當時的中國國民黨同學，雖然蠻橫，但是對國際與兩岸局勢把握準確，善巧地利用了槓桿原理，在兩極強權中，求取了台灣班利益的最大化。簡約的表述，在上一世紀90年代以前，中國國民黨同學在台灣班擔任班幹部時所取得的成績，乃「政治有錯，經濟有功，保台有成。」正因如此，絕大多數的台灣班同學，雖然對中國國民黨同學不光彩的一面怨念仍深，但是對經國先生擔任班長時所取得的輝煌成就，仍然是十分感懷的。

由於中國學校裡的學生都是中國人，所以大陸班的班幹部與多數同學，一直想把台灣班給併入大陸班的勢力範圍，並且把這個願望寫進了大陸班的班規裡；一時不能實現，就以各種方式阻撓台灣班同學以中國學校的名義參與校外活動。台灣班同學雖然也是中國學校的一分子，但是長期不能以中國學校的名義參與活動，久而久之，新仇加舊恨，台灣班的同學中就有一群人產生了乾脆脫離中國學校，另立新校的想法，校名就是台灣。大陸班的班幹部與同學為了防止這樣的情形出現，揚言若是台灣班敢脫離中國學校，大陸班必定傾巢而出暴打台灣班，並且立刻把台灣班納入自己的勢力範圍。大陸班對台灣班抱持著如是態度，致使台灣班同學深感恐懼、憤怒、不滿，還有無限的悲情與委屈。

由於兩班的日常運作方式差異甚大，台灣班的多數同學對於過上大陸班的同學的日子，並不感興趣。大陸班為求兩班合併，近年來，不斷宣稱要給支持兩班合併的個別台灣班同學一些好處，其所謂的好處，主要是擴大日常生活的便利性；經濟層面則一向是互惠互利；真正關鍵的政治層面，則毫不觸及。這就像是兩家公司即將合併，大公司股東告訴小公司股東，公司合併後，會發你們一點錢，甚至是部分股份；但是台灣同學所持有的股份沒有表決權，台灣同學也不能進入董事會與管理層；即使讓你進去幾位，也沒有實際權力，你們只能坐看他人表演，拍手表示贊同。

這就讓台灣班同學憶起了極不愉快的往事，日據時期的慘況，自不待言；同為中國人的中國國民黨同學剛到台灣班時，台灣班的絕大多數同學也毫無擔任班幹部的機會。台灣班是通過好幾代人的努力，才爭取到了自由競選班幹部的權利。在整個中國學校裡，正是台灣班率先實現了孫中山先生所稱的「自由平等」。對於大陸班的班幹部「把自己的願望，當成是大家的願望；把自己的願望，當成是現實來操作」的各種作法，乃是深懷戒心；懼怕與厭煩，兼而有之。

台灣班的中國國民黨同學，處在這樣的「常識」背景下，不但對積極化解台灣班同學的憂慮拿不出辦法；反而經常利用大陸班有可能武統台灣班一事，反覆對台灣班同學進行恫嚇，若是你們選民主進步黨同學當班長，不選我當班長；那麼大陸班同學就很有可能會來揍你們。這裡所傳達出的另一層信息則是，我們中國國民黨同學是配合大陸班的班幹部的，我來當班長，絕不會惹大陸班的班幹部生氣，我會很好的安撫他們，甚至是從大陸班那裡挖一點好處分給台灣班的同學。

「不食嗟來之食」是中國人的基本尊嚴底線；事實上，兩岸經貿交流，乃立基於互惠互利，共榮進步的政治與法律基礎上，絕不是去分點什麼好處。回溯過往，曾幾何時，一個曾經如此輝煌的中國國民黨居然落得這步田地，這不禁要讓所有對中國國民黨懷有感情的人為之潸然淚下。換言之，中國國民黨是自己奔跑到台灣主流民意的對立面，民主進步黨同學只不過是看清了整體局勢，給班上的同學們做了點提醒而已；然後順勢，甚至是順著台灣班的許多民意，把中國國民黨往死裡整。

由於大陸班是標準的實用主義者，眼見中國國民黨同學在台灣班裡日漸失勢，大陸班派到台灣班交流的智庫同學，對中國國民黨同學說話開始越發的不客氣起來；見到民進黨同學時，反倒是十分自制，甚至是十分客氣。中國國民黨同學似乎已經忘記了自己是中國學校的一份子，建黨目的乃促進中國學校完全實現自由平等。失去了中心思想的中國國民黨同學，整天盯著的就是台灣班的班幹部職務，對憑藉著民意勝選的民主進步黨同學，則是恨之入骨；心心念念的就是想著如何能打倒民主進步黨同學，對於台灣班同學所關切的根本安危問題，則毫無積極作為；中國國民黨同學出任上一任班長時，偶爾還能對大陸班發表點不同意見，但在心態上，還是一個事不關己，請您好自為之。

中國國民黨與民主進步黨之間，從無「相互批評，求進步」的積極心態，有的只是「相互批評，給你死」的報仇心理。這是流傳了數千年的中國人的惡俗，孔子所說的「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」在中國人的政治世界，似乎從未發生過；但這卻是中國人得否邁向文明大國的最為關鍵處。只是基於某種政治利益或所謂的民族大義云云，就可以對同胞武力相向，甚至是往死裡整，這只能說明我們中國人的口袋裡就根本沒有那把文明的鑰匙，有的只是拳頭；我們做不到「遠人不服，則修文德以來之。」我們只是陷入一種今天我打你，明天你打我的無盡循環之中。

持平來說，大陸班的治理成績，前幾十年是一塌糊塗；近幾十年則在經濟上取得了驚人的成就，雖然有各式問題，但確實是瑕不掩瑜。最大問題，乃是政治改革的幅度趕不上經濟發展的需求。這裡涉及到了許多非常深刻的命題，多與中國人的根本習性有關，乃另一宏大議題，由於非本文主旨，在此暫不深論。事實上，兩岸統一並不真正那麼困難，兩岸之間，尤其是大陸方面，若是能看到「文明體」在統一過程中所能發揮的優越靈活與紮實綿密作用；那麼兩岸在較短時間內完成和平統一，或是階段性的統一，都是有具體辦法的。

所有的中國人都應該認識到，一個自絕於大陸，對中國人已經沒有責任心的中國國民黨，就是心理上的自殘；如果說民主進步黨具有積極的台獨傾向，自殘後的中國國民黨則是有消極的台獨傾向。當然，我們也必須指出，台灣的政治局面之所以會演變至今，大陸方面要負很大的責任。政治平等乃是一切平等的基礎，經常陷入自相矛盾與把所謂的「一家人」逼到牆角的對台政策，迫使已經喪失中心思想的中國國民黨，為了求最後的生存，只能選擇滑向隱形台獨。但是說到底，沒有任何一個政黨能夠靠別人的恩賜成就偉大事業，關鍵還是得靠自己努力。

如今疫情當道，中國國民黨卻仍堅持把口罩當眼罩戴，長期陷入迷走狀態而渾然不覺。中國國民黨重建中心思想的第一步，就是必須用「常識」看待問題。不過常識與陽春白雪之間，往往也就是一線之隔；在主客觀條件難以齊備的情形下，再高明的專家學者也甚難具備他所不熟悉的環境的常識。中國國民黨的當務之急，乃排除萬難，花大力氣，認真培養大量具有國際視野的各領域大陸人才；而這一點建議，對台灣班的全體同學都是有效的。

（作者為浙江大學兩岸法律與政策研究中心主任）