新冠肺炎疫情已嚴重影響經濟活動，尤其觀光旅遊業受創最重。行政院為減緩衝擊，「紓困陳時中」政務委員龔明鑫7日粉墨登場，端出一大疊菜，但再多的菜，恐怕都抵不過陳時中一句「防疫優先」！

行政院接二連三祭出紓困方案，希望刺激消費。但中央流行疫情指揮中心在清明連假，針對墾丁等11個人潮多風景區，無預警發出細胞簡訊，警告人太多快離開，引爆退房潮，觀光旅遊業生意大受影響，業者怨聲連連。

疫情指揮官陳時中為此向旅遊業者表示歉意，但是當媒體問到「防疫陳時中」遇上「紓困陳時中」時，兩者政策矛盾何者優先？陳時中果斷表明防疫優先。顯見陳時中的道歉十分廉價。墾丁觀光業者終於按奈不住，7日聯合聲明要求政府給明確指示，讓他們不能開源也要能節流。

防疫優先沒人反對，命如果沒了，有錢也沒得花，這道理人人懂。但業者的訴求十分卑微，希望指揮中心防疫作為要明確，下令遊客不能來也沒有關係，但要讓業者能及時調整、預做節流。

業者的心聲不無道理，譬如可以預先規定旅客密度，或提供專業的即時人流密度數據，讓業者有依據可以進行控管，而不是散彈打鳥發出細胞簡訊，無差別打趴所有業者。

觀光旅遊業沒有客源就沒有收入，再多紓困方案都只能救急。對陳時中來說，嚴密防疫是為所當為，也會獲得國人支持，但頂著萬丈光芒的「防疫陳時中」，也要想想，未來疫情緩和了，業者倒了一片，經濟怎麼辦？

防疫、經濟、庶民生活同樣重要。