編者按：中山先生倡導革命，奔走海內外數十年，匯集中外有志之士共同努力，終於達成創建民國的宏願。其成功雖賴許多革命先烈、先賢犧牲奉獻，但國際人士襄助中國革命之忱，亦不無功勞。由本書蒐集之史料可知，襄助中國革命者共585人，其中以日本人士503人為最多，占總數的85.98%。

張家鳳所著《中山先生與國際人士》，就當時革命之時代背景，以及中山先生借助國際人士之艱難過程，論述亞、美、歐三洲，計十國之國際人士在中國革命所扮演的角色。

正文開始：

中山先生倡導革命，歷經險阻艱辛，能於萬分困厄之中，逐漸獲得少數親友，由恐懼、排斥革命，而至瞭解與同情，進而全力贊助，此端賴於中山先生之堅毅不拔意志，遠大之見解，與閎達之胸懷，以為救中國於苦難，不再受當時列強無理之百般欺凌，力圖自立自強之精神所致。

有如東亞瑰寶

中山先生非僅是亞洲第一個民主共和國─中華民國之創造者，亦是亞洲各民族獨立自由運動之肇始者，因之，中山先生不惟在國內有其無數堅貞不貳的擁護者，依照他的革命理想與主張去努力奮鬥，即在海外之華僑及外國友人，受他此種精神感召，為中國革命與前途光明而犧牲奉獻。中山先生所持之革命主張與堅忍精神，以及他之偉大人格，除為我國人與華僑所景仰外，也為外國人士所景從。如中山先生所稱為亦師亦友的康德黎博士（Dr.James Cantlie）。在其所著《孫逸仙與新中國》（Sun Yat-Sen and the Awakening of China,1912）一書中曾指出，有些歐洲人與中山先生有密切交往，聽聞過中山先生「慎思明辨」之判斷，不偏不倚之論據，日常公正而合邏輯之言談，均同樣信服。該書不僅揭出中山先生偉大之革命人格，而且將中山先生領導革命之目的和建設新中國之要點和步驟，亦一一說明，使世人對中山先生和新中國之前途，有更真切之了解與同情。

又如：「孫先生的真正朋友，特別是宮崎滔天氏。」宮崎曾云：「孫逸仙先生是一代的大人物。很慚愧，在今日日本還沒有能夠跟他相比的人物。無論在學問、見識、抱負、膽力、忠誠、和操守，他都比今日的任何日本人高超一等。惟有在十數年如一日地貫徹其清廉這一點，犬養毅始能跟他比肩。而日後的歷史家，如果要用成語來評估孫先生的話，我堅信他們將說：『其仁如天，其智如地』。」宮崎對中山先生之傾心敬佩，曾謂「孫文有高尚的思想，卓拔的見識，遠大的抱負，在我國（日本）之中能有幾人可與相比？他實在是東亞的瑰寶，我願以自己的身心相許，協助他的革命事業」。

值得史實正視

中國革命成功之因素甚多，在先賢先烈的犧牲奮鬥下之貢獻，固然功不可沒。惟中山先生在國內無法活動，而能在國外從事革命工作，進行能順利者，得自華僑之助甚多，且獲得國際人士之協助更亦不甚少也。國際人士直接或間接贊助中國革命者，除有親詣革命之行動，捐輸其財力、人力者外，更亦有為中國革命而捐軀殉難於中國國土之上者。彼等襄助中國革命成功的功勞，亦是不容抹殺的。亦是值得吾人正視之史實。

溯自中山先生於1887年1月，自廣州博濟醫院附設醫科學校轉入香港新創之西醫書院，鼓吹革命益力。於1890年1月為陳少白報名入西醫書院。迺與少白、尤烈、楊鶴齡等倡言革命，時人稱為「四大寇」。課餘往來港、澳，發表反滿言論，提出「勿敬朝廷」口號。1892年7月，中山先生乃第一名畢業於西醫書院。旋即設中西藥局於澳門，為貧病義診。因醫術高明，遭葡籍醫師之忌，於翌年（1893年）春，遷廣州改名東西藥局繼續施藥贈醫，並與鄭士良、陸皓東、尤烈、陳少白、程光奎等商討革命進行方針，決定由士良結納會黨，連絡防營，以樹立革命基礎。革命運動遂由醞釀而漸入實行階段。

中山先生雖已實際從事革命工作，但仍寄望清廷能力圖振作，重建中國聲威，抗拒列強侵凌，遂於1894年5月（西曆6月）偕陸皓東北上至天津，上書李鴻章，力陳救國大計，提出「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨盡其流」四綱，作針砭之言，惜李鴻章未能採納。中山先生乃決積極從事革命。同年10月（西曆11月），開始組織興中會於檀香山，欲糾合海外華僑為之助，不意風氣未開，人心錮塞，在檀鼓吹，應者寥寥，僅得德彰公、鄧蔭南及親友20餘人從而和之，乃初具組織雛形。未久，自檀返香港，翌年（1895年）1月27日（西曆2月21日）設興中會總機關於香港，以擴大革命組織。於2月16日（西曆3月12日），除何啟在香港《德臣西報》著文鼓吹革命外，此際即有《德臣西報》（China Ｍail）主筆黎德（Thomas H. Reid）及《士蔑西報》（Hong Ｋong Telegraph）主筆鄧勤（Chesney Duncan）二英籍人士，在報上對於清朝政治之抨擊不遺餘力。興中會於外交事件頗得其助。並曾預印討滿檄文及英文對外宣言，準備於發難時頒布中外，檄文由朱淇起草，對?宣言則由何啟、鄧勤、黎德等任之。（或由黎德及英人高文﹝Tom Cowen﹞二人起草，由何啟、謝纘泰修訂之。此1895年9月21日﹝西曆10月9日﹞事也）。鄧勤曾因鼓吹華人反對清政府，為香港民政長官傳往告誡。此為歐美人士贊助中國革命之始。 （待續）