無色覺醒》賴岳謙：台灣防疫國際模範！成績來自全民自覺！

歡迎收看《無色覺醒》第604集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「台灣防疫國際模範！成績來自全民自覺！」

雖然正值新冠肺炎(COVID-19)襲捲全球，但幸虧台灣有關單位超前佈署，不僅讓台灣免於病毒的恣意肆虐，也將台灣完善的公衛系統推至國際鎂光燈前，成為多國借鏡的目標。

一篇外媒誇讚台灣的報導，文章標題寫道:「Taiwan's coronavirus response is among the best globally」。文中將台灣與澳洲做比較，縱使人口數相當、起初確診人數相同，但經歷了10周後，澳洲確診已臨5000人大關，台灣卻仍不到400人。該外媒稱，這並非澳洲做錯了什麼；是因為台灣防疫得宜，才有效的控制住了疫情。由此得出結論，民主國家不用祭出如中國大陸的嚴厲封鎖，一樣能有效抑制病毒進入。

然而，這樣的推論可能過於片面單一，並不適用所有的民主國家。要知道，一開始南韓大邱爆發群聚感染時，南韓政府隨即下令開鍘封城，贏得國際一片喝采。英國與法國也在疫情爆發後，開始採用在家自主隔離以及進出人員管制的措施，以防堵疫情繼續蔓延。不過這幾個國家至今卻仍未完全控制住疫情。

甚至連民主大國美國也一樣難敵病毒的影響，確診人數登上世界第一，目前統計已有30多萬人確診新冠病毒。弔詭的是，上述所提的國家，無一不是WHO﹝世界衛生組織﹞的一員，卻獨台灣被置於世衛組織之外。也因為如此，該外媒也做了推論，或許因台灣並未在WHO之中，所以台灣才做得到。

事實上，台灣成功抵禦疫情應該歸功於國人的努力與防疫意識。縱使政府對是否配戴口罩口徑不一，對物資供給不足欲蓋彌彰，但因為過去SARS經歷餘悸猶存，許多民眾早已養成配備口罩與勤洗手的習慣。目前為止台灣仍只獲得暫時的勝利，抗疫之路還未結束，國人還需隨時提高警覺，以保障自己與他人的健康……更多分析請看影片解說！