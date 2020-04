無色覺醒》賴岳謙:台灣防疫國際模範!成績來自全民自覺!

歡迎收看《無色覺醒》第604集播出,由主講人賴岳謙為觀眾分析:「台灣防疫國際模範!成績來自全民自覺!」

雖然正值新冠肺炎(COVID-19)襲捲全球,但幸虧台灣有關單位超前佈署,不僅讓台灣免於病毒的恣意肆虐,也將台灣完善的公衛系統推至國際鎂光燈前,成為多國借鏡的目標。

一篇外媒誇讚台灣的報導,文章標題寫道:「Taiwan's coronavirus response is among the best globally」。文中將台灣與澳洲做比較,縱使人口數相當、起初確診人數相同,但經歷了10周後,澳洲確診已臨5000人大關,台灣卻仍不到400人。該外媒稱,這並非澳洲做錯了什麼;是因為台灣防疫得宜,才有效的控制住了疫情。由此得出結論,民主國家不用祭出如中國大陸的嚴厲封鎖,一樣能有效抑制病毒進入。

然而,這樣的推論可能過於片面單一,並不適用所有的民主國家。要知道,一開始南韓大邱爆發群聚感染時,南韓政府隨即下令開鍘封城,贏得國際一片喝采。英國與法國也在疫情爆發後,開始採用在家自主隔離以及進出人員管制的措施,以防堵疫情繼續蔓延。不過這幾個國家至今卻仍未完全控制住疫情。

甚至連民主大國美國也一樣難敵病毒的影響,確診人數登上世界第一,目前統計已有30多萬人確診新冠病毒。弔詭的是,上述所提的國家,無一不是WHO﹝世界衛生組織﹞的一員,卻獨台灣被置於世衛組織之外。也因為如此,該外媒也做了推論,或許因台灣並未在WHO之中,所以台灣才做得到。

事實上,台灣成功抵禦疫情應該歸功於國人的努力與防疫意識。縱使政府對是否配戴口罩口徑不一,對物資供給不足欲蓋彌彰,但因為過去SARS經歷餘悸猶存,許多民眾早已養成配備口罩與勤洗手的習慣。目前為止台灣仍只獲得暫時的勝利,抗疫之路還未結束,國人還需隨時提高警覺,以保障自己與他人的健康……更多分析請看影片解說!