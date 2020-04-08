《夜問打權》精華版 民進黨逐步走上獨裁路？ 攻擊異議者剝奪人民言論自由？

資深媒體人黃智賢在臉書質疑衛福部長陳時中的防疫措施，被人檢舉散布謠言，警方作筆錄後移送新北地檢署偵辦。我們必須指出，若蔡政府可以不分青紅皂白，輕率將「質疑施政良窳」的言論和網路「惡意散播謠言或不實資訊」的作為相互混淆，針對性地封堵「言論自由」基本人權的話，必將遭民意反撲而自食惡果。

媒體報導，警方稱黃智賢被人檢舉，在文中宣稱台灣已有社區感染，是在「散布謠言」，違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑…新台幣3百萬元以下罰金」。但黃智賢已在警局說明，台灣3月6日前已有數起不明來源的本土感染病例，難道不是社區感染？顯然，檢舉人對黃智賢對「社區感染」之認知有不同看法，認為黃智賢是在「散播謠言」。

但是否為「社區感染」、是否在「散播謠言」，都是值得深入探討的問題，況且是在半公開的臉書社群，對絕大多數是彼此在社群中往來，相互間有某種程度了解的「朋友」訴說看法，不易造成「足生損害於公眾或他人」的情況下，罪刑很難成立。但警方卻仍執意送檢方偵辦，看來就是要刻意讓黃女士心生畏懼、耗費時間和精神，要「霸凌」黃智賢而已。

而實際原因無他，就是因為黃智賢經常以言論評論政府，讓政府感到不悅，選擇性「不符比例原則」地讓她感到不適，報復她對政府的不順從。

當政府高層存有此種心態，或扈從的文武百官為討好上級而「發揚光大」，就會經常看到林林總總、不同類型的「霸凌」，不符比例原則地將對施政不同觀點的評論，都夯不啷噹地移送法辦。去年底，台大政治系講座教授蘇宏達被調查局發文，要求警方偵辦其臉書質疑故宮院長陳其南的「故宮轉型計畫」，也屬同樣心態；說好聽是對質疑政策者「查水表」，說得難聽就是「霸凌」質疑者，讓質疑者關緊嘴巴當順民－「順我者好過，逆我者難活」。

然而，這種心態不就是新冠肺炎疫情惡化的關鍵嗎？吹哨者李文亮醫師，不就是在湖北當局要他閉嘴、不要「散布謠言」的情況下，才讓疫情隱匿擴大到不可收拾地步的嗎？而湖北當局之所以如此，不就是為了「維穩」，要穩定北京的領導中心嗎？若這種做法在台灣「習慣成自然」，則台灣比起「集權」、「不民主」的大陸還有比較自由、民主嗎？被民進黨幾乎奉為神明，主張擁有百分之百言論自由的鄭南榕，難道看得下執政黨背道而馳的作為嗎？

這種「順我者好過，逆我者難活」的心態，其實已在侵蝕台灣的每一個角落。另一個顯著案例，是「國家通訊傳播委員會」（NCC）原來是執政黨多年爭取而來的獨立管制機構，自該獨立於政黨、中立客觀地依法行政，讓通訊和傳播事務都能脫離政黨干預，但目前通傳會卻已完全變質，成為執政黨整肅異己的爪牙，實在令人心痛。

只要言論對政府經常出現批評的受監管業者，就受到各種各樣「查水表」或「霸凌」的「監管作為」。例如，TVBS更換董事會成員案，只要程序合法，成員符合法律資格，自然是盡快通過審查、好定案讓業者穩定經營，但NCC卻可以一拖半年、幾次開會審查卻仍未定案，持續質疑董事會成員是否實際經營、發言，到新聞部走動等內部治理之細瑣事務，藉此杯葛企業經營之內部人事，簡直離譜到匪夷所思。另外，對某經常和官方觀點相左的電視台，NCC居然可以質疑其節目主持人主持方式不宜，也教導擔任其獨立審查人的新聞系教授該如何扮演角色。

挾著審查換照的權限，恣意妄為以外行教導內行，除了表現「順我者好過，逆我者難活」，要讓言論定於一尊外，無非就是在討好其扈從的主人，顯現其在發揚光大主人意向的奴從心態而已。請問蔡總統，難道說「言論自由」只是執政黨奪權的工具，得到權位之後，就可以束諸高閣了嗎？