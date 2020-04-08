伊朗護照可以免簽去旁邊的國家，比如土耳其（另一個遭受貨幣貶值困境的國家）和亞美尼亞。我在土耳其的孔亞認識兩個伊朗南部Ahvaz過來旅遊的伊朗人，一男一女，他們一路搭車過來，省錢。我們那天晚上和其他幾個朋友決定一起做飯，還去了土耳其賣酒的商店買酒，酒精在土耳其是合法的，但並不便宜，那個伊朗男生對著擺滿酒的貨架拍照，還被超市的保安喝止了。但那個男生自己並不喝酒，只是好奇罷了。

幾千里路就為買酒

遵照伊斯蘭教義，伊朗這個宗教國家裡，飲酒和買賣都是非法的。我在亞美尼亞的時候，住的青旅裡邊有一個專門從伊朗過來買酒喝的伊朗人，幾千里路過來。他去超市買啤酒，沒仔細看商標，或者是對酒類不熟悉，買了一瓶格瓦斯，很失望，說還好也買了伏特加。

伊斯法罕的阿曼德說了一個自己的悲傷的故事，他之前在中國替一個伊朗貿易公司工作過，但經濟制裁之後，就不得不回伊朗，沒工作沒收入的情況，有過一段艱難時期，他的朋友們決定帶他去山裡野餐，算是散心，他們帶了酒，然後被警察發現了，阿曼德被抓了，進了監獄，又花了好多錢才出來，他說當時都哭了，說太難了。

但即使如此，還是會有伊朗人願意嘗試，有時候感覺甚至都不是喜歡酒精，而是想接近禁忌。在霍拉馬巴德的山裡野餐的時候，阿里悄悄問我喝酒麼？我說當然了。然後小心地從包裡掏出來一個可樂瓶子，裡邊裝的是啤酒，說是德黑蘭過來的啤酒哦。

南部的城市設拉子和附近地區本身就是產酒的地方，翻開設拉子詩人哈菲茲的一本詩集，提到酒的地方比比皆是，對於詩人來說是不可或缺的東西。只要稍加打聽，在設拉子就能買到本地產的葡萄酒。

但我相信大部分的伊朗人還是遵守教義，即使對酒精不是談虎變色的態度，也多半是拒絕，「魔鬼的行為」，自當不是生活的一部分。

相比酒精，穆斯林對於抽菸的態度就寬容太多了，和土耳其一樣，伊朗男性抽菸比例很高，或許是因為古蘭經本身沒有明確提到禁止抽菸，所以中東地區，抽菸，抽水煙很常見。很多伊朗人早飯就是在專門的水煙店裡吃的，抽完一袋水煙之後才神清氣爽地去上班。

那麼毒品呢？伊朗人，至少我接觸的伊朗年輕人裡邊，對於大麻甚至鴉片的態度要開放多了，他們並不會像酒精一樣談論的時候有所忌諱或者迴避。可能伊朗就處在從阿富汗到歐洲的這條「毒路」上，並且自己國家也可以有條件地合法種植大麻，他們對這些並不陌生。

要不要一起抽大麻

我在德黑蘭的格列斯坦皇宮前邊一個小廣場消磨時間，因為是旅遊景點，遊客和本地人熙熙攘攘。我因為要聯繫朋友，就問旁邊一個坐著的伊朗男生借電話，伊朗人很熱心，打個電話當然沒問題，但我沒想到的是，我把手機還給他之後，我倆聊了下，他說你抽大麻麼？然後說讓我等下，他去找捲紙，五分鐘就回來。

然後還帶著他的幾個朋友過來了，在這個旅遊景點外邊他們應該對外國人並不是陌生，但還是饒有興趣地和我說話。有時候在伊斯法罕的河邊也能聞到大麻味，在設拉子附近一個人來人往避暑的地方，經過兩個伊朗年輕人，聞到大麻味，他們也熱情地問我們要不要一起。

卡茲文的哈迪說，他之前抽很多，每天都抽，他是開出租車的，等活兒的時候就抽了，我說你也不擔心安全啊，他說沒事兒，習慣了。也許還有伊朗大麻價格低廉的原因，阿曼德自己也是，他說之前找不到工作的時候，每天早起第一件事就是抽大麻。他們真是比我認識的西方嬉皮年輕人還熱衷這個啊，也可能是覺得這要比酒精實惠且沒什麼風險吧。

當然也許是因為我是外人，伊朗人並不介意而且樂意和我分享他們所擁有的東西，他們願意展示出來的可能並不是大麻酒精這些東西，一是想讓我知道我是一個受他們歡迎的客人，二是告訴我伊朗也和外邊其他的國家並無太多不同，也有看起來似乎是不該有的東西。

在伊朗搭車也是很容易的事情，只要路上車流量可以，基本上只要伸手，很快就會有車停下來。一來伊朗人自己就用這種搭車的方式出行（有償的），他們對伸手搭車並不陌生，二來看你的模樣是外國人，很願意停下來幫你一把。但伊朗人並沒有免費搭順風車這個概念，我讓朋友幫我用波斯語翻譯hitchhiking，他說波斯語裡邊沒有這個。所以在伊朗搭車的時候要提前說清楚，不然他們會很困惑你在做什麼，或者困惑你為什麼不給錢。這其實在外高加索三國情況類似，私家車收費載客很普遍。

我僅有幾段搭車經歷。先是從波斯波利斯回設拉子的路上，很近，幾公里而已，那天是節假日，路上很少車，也沒其他辦法，出租車都沒有，和一起的俄羅斯朋友伸手搭車，被兩個伊朗人載回了設拉子。或者因為我們是外國人，或者對我們這樣搭車的方式感到好奇，最後還要求和我們一起合照。這在伊朗也不鮮見，不像在印度和其他一些地方，只有白人才會被這樣要求，黃種人東方人一樣，頓感這個國家因為封鎖，不幸和其他國家產生的距離。

路上搭車感受熱情

之後我從霍拉馬巴德搭車去克爾曼沙赫，兩百公里的路程，司機先是搞不明白我要做什麼，然後又拉我去找可以說英語的伊朗人來翻譯，又把我拉到客車站，說讓我坐車，我說我就是搭車而已啊。

在路邊招手，很快一個伊朗大叔停下來，去大概一半的路程，路上靠著谷歌翻譯交流，大叔就是本省人，看到我這個國外遊客來到這個沒啥遊客的地方很開心。Lorestan省兩側都是丘陵和草坡，雖然看上去還是乾了些，但也比我之前在東部和南邊的沙子悅目多了。下車之後發現自己在一條人煙稀少的道路上，等了好一會兒，路邊正在種地的農民伯伯們都跑過來和我合影了，另一個大叔停了下來把我送到了目的地。

（《走進伊朗》之四）（李鏡合／北京）