日前加拿大多倫多大學市民實驗室（Citizen Lab）公布最新研究，研究人員指出ZOOM這種線上會議軟體採用的加密並沒有宣稱的高標準，且有造假的問題，尤其指出北美用戶的視訊，會議金鑰竟會傳至中國大陸的伺服器，導致用戶容易被惡意第三方擷取蒐集資料，因此民進黨劉世芳質詢教育部在網站上推薦學校下載Zoom，如今該平台傳出問題，她希望教育部下令禁用，不要「助紂為虐」。

行政院資通安全處隨即發出聲明，指出公務機關遠端視訊應優先使用國內產品及共同供應契約品項，避免資安疑慮，並通函各公務機關及特定非公務機關，需遵守視訊軟體的使用規範，在召開業務需求的視訊會議時，不應使用有資安疑慮的產品，例如ZOOM。行政院資安處並表示因情況特殊或國際交流需要，必須使用非我國視訊軟體，可考慮Google Meets或Microsoft Teams。這項聲明雖然針對公務機關視訊會議，但如果擴大解釋成全部學校都要遵守，將會影響甚鉅。

就實務層面而言，Microsoft Teams可同時容納250人上線，學校可提供授權帳號，但須讓每個學生自行申請，並且每個人需要創立頻道才能使用會議，學生需要有前置作業，且不見得每個人都有意願創立頻道並提供個資給老師。Google Meets則學校本身擁有授權帳號，目前因疫情開放G Suite教育版可同時250人上線，但與主持人同網域的參與者權限過高，常會搶掉主持人的畫面，其串流直播功能雖然能解決此問題，但串流直播會有約30秒至1分鐘的延遲狀態，且以串流形態讓學生加入，不但無法掌握具體人數，學生更無法發言。

ZOOM會成為最合適的線上同步遠距教學軟體，主要在於其流暢且即時的互動機制，使得人與人能完全掌握彼此的訊息與反應。其實，臉書資安問題從未停止，近期的紀錄發生在去年有超過2.67億臉書使用者的帳號、電話號碼和姓名在網路上曝光，臉書長期都是各大學教師常用來教學的平台，只因大陸並未對臉書開放，政府未覺嚴重。

教育部已下令全面停止使用ZOOM，然而，在ZOOM尚未有效化解其資安疑慮前，公務機關遠端視訊會議的確不適合再使用，但如果無限上綱到不具有機密的同步遠距教學都不能使用的話，這意謂著台灣將實質放棄已在台就學卻因疫情無法回台的大陸學生其學習權益，這項決定將會有重大且深遠的影響，教育部宜審慎裁斷。

（作者為國立東華大學通識教育中心教授）