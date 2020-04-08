去年民進黨把「勇敢自信、世界同行」作為選舉口號，今年突如其來的新冠肺炎疫情，正好給了蔡政府把這8個字轉化為實踐的契機。特別是台灣抵擋住來自大陸的第一波輸入感染後，歐美輿論逐漸增加了對台灣防疫的關注。

蔡政府亦主動出擊，先後簽訂台美、台捷共同聲明，並且對外提供口罩等防護物資，歐盟委員會主席范德賴恩、日本副首相麻生太郎、加拿大總理杜魯多、紐西蘭總理阿爾登等政要均以各種方式對台灣表示感謝，對台灣防疫模式予以肯定或支持台灣參與WHO。

無論西方政界支持台灣是否是真心，不可否認，新冠疫情給台灣的國際形象帶來了「高光時刻」，至少對內達到了「讓世界看見台灣」的宣傳效果。但必須注意到西方對台灣的刮目相看，其實有既定的意識形態邏輯。

蓋因大陸以隔離、封城、大數據調查、政府強勢介入等方式成功阻斷病毒傳播路徑，在西方社會看來卻不符「政治正確」，因而西方必須要選擇一些既保留了自由生活方式、又沒有出現大爆發的「東亞典範」作為樣本。範圍不斷縮小後，只剩下南韓、新加坡和台灣。而新加坡崇尚「亞洲價值」、維持一黨執政，自然不受待見，而南韓疫情嚴重尚未緩解，選來選去最後只剩台灣。

因此，在面對西方社會的「讚賞」時，台灣社會應該冷靜思考，這究竟能夠給台灣帶來些什麼？是不是只有面子上的虛榮？當然，媒體上的曝光對民眾來說相當有感，但畢竟民進黨、蔡政府念茲在茲的「防疫外交」，並不是只想簡單地贏得西方政要的口頭稱讚，而是希望實質性地打破原有「一中原則」給台灣對外交往設下的框限。

但想突破這種框限談何容易？因為國際政治說到底還是權力與利益的遊戲，這次疫情對全球經濟的衝擊不亞於一場世界大戰，所以「戰後」如何恢復經濟、如何穩定民眾生活，是各國政府最緊急的問題。因此，如果大陸首先從疫情中走出，又首先將原本斷裂的全球生產鏈彌合，全世界更加需要大陸，而不是相反。

所以，在這樣的背景下，大陸其實對台灣的「防疫外交」並不在乎。從2句話就可以看出：第一，大陸外交部發言人華春瑩在回應台灣向美國捐口罩時，表示樂觀其成，並稱「非常時期，互相幫助和支持都是應該的」。第二，大陸學者金燦榮不久前建議，大陸應該與日本商討加入CPTPP的可能性，而之前大陸商務部也對此持開放態度。

「笨蛋，問題在經濟！」疫情結束後的世界政治，必將圍繞糧食、能源、核心供應鏈、自主工業體系，而在這幾個方面都不是台灣的強項，甚至是軟肋。雖然全球化的腳步會放慢，甚至倒退，但區域化可能會起到補充作用。因此，如果大陸在疫後成功主導東亞經貿整合，縱使蔡政府如何在國際社會刷存在感，恐怕只會竹籃打水一場空。

（作者為智庫研究員）