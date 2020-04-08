疫情之下，台灣的反中、恐中氛圍，達到了極致。蔡依林唱了首英文歌，訴求全球團結抗疫，因MV出現五星旗圖案，遭綠媒砲轟，網友灌爆臉書揚言抵制；另一頭，一個在美國上市的視訊會議軟體ZOOM，因創辦人來自大陸，在未掌握洩漏資訊的證據下，教育部火速下令各級學校停止使用。台灣聞中色變，對大陸的防備之心，幾乎達到了「被害妄想症」。

雲南廣播電視台最近推出兩首歌，旋律相同，分別以中、英文不同歌詞演唱。中文版本找大陸歌手蔡徐坤與佟麗婭，曲名為《山河無恙在我胸》，宣揚大陸醫護人員的勇敢，以及疫情即將冬去春來；英文版本則找台灣的蔡依林和香港的陳奕迅演唱，曲名為《Fight as One》，傳達世界應該並肩團結，攜手迎戰疫情。

兩首歌「內外有別」，區別鮮明，在疫情之下藝人發揮影響力，訴求愛與希望和團結，也是好事一樁。但卻因蔡依林演唱的歌曲MV中，有外國小朋友畫圖感謝中國的援助，出現五星旗圖案，加上沒台灣的畫面，遭到綠媒和許多台網友批評。

大陸對許多國家捐贈醫療物資，是不爭的事實，MV裡外國小孩畫五星旗表感謝，要傳達的就是各國攜手團結，無關什麼「一中原則」。但綠媒和網民硬要往這方面去鑽，用一種亞細亞孤兒的受害者悲情，對蔡依林道德綁架。但明明她既非拿著五星旗揮舞，歌詞也沒有讚揚或吹捧大陸，除了把歌唱好，MV的畫面選擇主要取決於雲南廣播電視台，台灣何必要這樣跟自己人過不去？

同樣地，一個在美國上市的視訊開會軟體ZOOM，只因創辦人來自大陸，就扣上「資安疑慮」帽子，教育部下令停用，枉費許多學校已為了學習使用，花了大把時間培訓。在「逢中必反」思維下，忽略ZOOM主要股東來自美國資本市場，董事會成員在乎的才是公司方向，蔡政府擔憂的資安疑慮，說穿了不全是技術問題，而是政治問題。

疫情期間，台灣在爭取參與世衛組織、輸出口罩、武漢包機等議題，都涉及兩岸因素，蔡政府的決策又不斷形塑並強化反中氛圍，導致全民也因此被「訓練」出泛政治化思考，只要跟大陸沾上邊，事情就不單純。

「一切都是阿共仔的陰謀」，過去視為戲謔的誇大說詞，想不到在台灣竟然快要成真。