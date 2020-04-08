中央流行疫情指揮中心堪稱是個笑話製造中心。最新的笑話是，從4月9日起，每14天可買成人口罩9片、兒童口罩10片。很多人笑說，每周上班、上課戴口罩出門，都是5天，兩周應該是10天，指揮中心卻搞個9片口罩，少掉了那1片，怎麼辦？

新冠肺炎疫情蔓延至今，中央疫情指揮中心的口罩政策就笑傳天下。指揮中心指揮官陳時中先前一直勸國人「健康的人不必要戴口罩」，一直到世界各國疫情大爆發，很多國家都勸人民戴口罩之後，疫情中心才改口勸大家戴口罩。

還好，國人把疫情指揮官的話當笑話，早就自主性地戴起口罩，才大大減低了國內社區感染的可能，沒想到疫情指揮中心還把國內疫情因此控制得當拿來當自己的績效。這真是笑話。

再談口罩分配。從口罩實名制開始，先是規定成人每7天可買2片，後來增加為3片。這樣的分配數量，對上班、上課、商家來說都是不夠的，當然廣被嘲笑。更糟的是，陳時中還在教大家怎麼用電鍋蒸口罩，以便重複使用，不禁讓人懷疑，在政府大方捐贈世界各國口罩，大做外交人情的時刻，我們自己到底夠不夠用？

現在，指揮中心又丟出「14天成人可買9片口罩」的笑話，讓廣大受疫情所困的民眾解悶。有人舉春秋戰國時期齊景公的「二桃殺三士」，嘲諷指揮中心想利用這「少1片」，要讓家庭因爭口罩而失和嗎？

也有人笑話說，這個「少1片」，是「人民只餵九分飽，民眾才不會胡亂搞」的統治技巧。當然更多的人笑說，是蔡英文搞「少1片外交」，打算利用新冠疫情名揚國際。